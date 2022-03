LA HABANA, Cuba. – La cubana Evelyn Pineda Concepción denunció ante las cámaras de CubaNet que “una vez más” las carencias del sistema de Salud Pública de la Isla les impiden recibir un tratamiento adecuado tanto a ella como a su hijo, ambos portadores del VIH.

En esta ocasión, su odisea comenzó tras una infección pulmonar que, según advierte, pudo terminar en “tragedia” debido a “la falta de atención médica”.

Pineda Concepción cuenta que acudió al cuerpo de guardia del Policlínico “Julio Antonio Mella”, del municipio capitalino de Guanabacoa, para recibir tratamiento a causa de un episodio de fiebre superior a los 40 grados Celsius. Sin embargo, desde ese instante solo la “pelotearon”, denuncia.

“Me atendió una doctora que me mandó a hacer una placa [rayos X] y no había; me mandó hacer análisis y no había [reactivo]. Todo esto concluyó en que me tuve que ir para el Hospital ‘Miguel Enrique’, donde me hicieron la placa. Me salió una neumonía bacteriana pero en el hospital no tenían las condiciones para ingresarme”.

“No tenían camas, no tenían Rocephin, no tenían ningún tipo de recursos para ingresarme. Me mandaron para la casa y me dijeron que consiguiera antibióticos a ver si mejoraba”, indicó.

La joven comenta que regresó a las instituciones hospitalarias varias veces en busca de tratamiento médico pero se mantuvo obteniendo las mismas respuestas hasta que se plantó dentro del Policlínico “Julio Antonio Mella”.

“Dije que de allí no me iba a mover porque mi salud estaba en juego y yo tenía un niño chiquito con VIH al que tengo que cuidar. Llamaron a la Seguridad del Estado y vinieron dos ‘segurosos’”.

Según cuenta, ambos oficiales le recriminaron la forma de hacerse visible para recibir la atención médica adecuada. “Me dijeron que eso no era manera de resolver mi ingreso”.

Después de las supuestas gestiones realizadas por los agentes de la Seguridad del Estado, Pineda Concepción fue ingresada en una de las salas del Hospital “Miguel Enrique”, mas su odisea para mejorar su estado de salud no terminó ahí, según cuenta.

“Todas las camas de esa sala tenían chinchas y amanecí llena de ronchas así que pedí el alta médica… Gracias a Dios unas amistades me resolvieron el antibiótico y así resolví, pero hubiera podido morir”, advierte.

En junio de 2021, Pineda Concepción, quien es miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), colocó carteles contra el régimen de la Isla en el frente de su vivienda para exigir a las autoridades que le ofrecieran una “adecuada atención médica”.

En febrero de 2021, la joven también denunció que su hijo había quedado infectado de VIH debido a una negligencia médica durante el parto.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.