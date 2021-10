LA HABANA, Cuba. – “Después que salí de la cárcel el poco dinero que hago trabajando, para comer, la Policía política me lo quita con multas injustas”, denuncia el exprisionero político y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) Tony Alberto Salazar Deulofeo, quien fue liberado con un cambio de medida cautelar el pasado mes de septiembre.

El activista estuvo 10 meses recluido en la prisión de Valle Grande, en espera de juicio por el supuesto delito de atentado. Ahora, bajo régimen de reclusión domiciliaria, no solo denuncia su situación actual debido al acoso de la Seguridad del Estado tras su salida de la prisión, sino todo lo vivido dentro de la cárcel.

Según declara, en Valle Grande fue testigo y víctima de maltratos y abusos, “golpizas y todo tipo de violencia física y mental”.

“Allí en vez de tratar de que los presos cambien su conducta para bien, lo que hacen es atacarlos y tratarlos como basura. El preso para ellos no vale nada, violan todos sus derechos”.

En Valle Grande, Salazar Deulofeo estuvo plantado, primeramente, cuatro días junto el activista Adrián Coroneaux y, en una segunda ocasión, con el preso político Manuel Santana Vega (10 días).

El opositor había sido detenido el 15 de noviembre del pasado año, cuando se dirigía a una reunión con José Díaz Silva, presidente del MONR. Ese día los agentes de la Seguridad del Estado tenían vigilada y rodeada la vivienda del líder opositor.

“Yo intenté entrar pero uno de los agentes de la Policía política me dijo que no podía. Hablé por teléfono con Silva y el otro agente me dijo con mala forma e intimidándome que apagara el teléfono y le diera el carnet de identidad, a lo que yo me negué. Le tiré una foto y él me fue para arriba, llamó a la Policía y ahí mismo llegó la patrulla y me llevaron para los calabozos de Santiago de Las Vegas”.

Tras el arresto, le gritaban “gusano”, “terrorista” y “mercenario”, contó el activista. “Ellos [los agentes del régimen] te maltratan también hasta con la forma que te ponen las esposas, yo las tenía tan apretadas que me estaban cortando las muñecas”, denuncia.

Salazar Deulofeo tiene 36 años. Se gana la vida como bicitaxero, pescador submarino y criador de cerdos, a pesar de que “la Seguridad del Estado dice que es un mercenario pagado por el imperio”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.