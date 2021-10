GUANTÁNAMO, Cuba. – Luego de la petición de fe de vida del opositor Ramón (Moncho) Pérez Conde, dirigida por su madre al régimen cubano, trascendió que el preso político se encontraba nuevamente en la prisión habanera de Valle Grande, en buen estado de salud.

Según Guillermo Duarte Conde, su hermano, previamente Moncho Pérez Conde estuvo ingresado en el Hospital General Docente “Enrique Cabrera Cossío”, conocido como “El Nacional”, donde pudo visitarlo en días recientes.

En ese momento, las autoridades informaron a Ana María Conde Alemán, la madre del activista de Embajada Cívica Cubana, que su hijo se encontraba en “El Nacional” con sueros puestos porque estaba “delicado, pero bien” debido a la huelga de hambre que mantenía.

“Me dijeron que él estaba allí recluido por dejar de comer; cuando llegué me dejaron verlo solamente por una ventanita. Pedí cinco minutos con Moncho y fue entonces cuando el oficial abrió la puerta”, precisa Guillermo.

“Estaba con las esposas puestas y un poco flaquito y barbudo. Me dijo que estuviera tranquilo, que iba a seguir comiendo sin dejar su lucha”.

Sin embargo, Ana María Conde Alemán sostiene que hasta que ella misma no vea a Moncho Pérez no podrá confirmar que se encuentra bien. “Hace casi cuatro meses que no veo a mi hijo. Estuvo en Villa Marista casi dos meses, luego se lo llevaron para Valle Grande y tampoco pude verlo allá. Yo exijo con todas las fuerzas de mi alma que me dejen verlo y que lo suelten cuanto antes porque él es inocente”.

El régimen cubano aún no ha celebrado ningún juicio contra Moncho Pérez Conde. El opositor se encuentra en la compañía 5 de Valle Grande, recluido para ser procesado por el supuesto delito de “desacato”. Dicha compañía, según testimonios del exprisionero político Manuel Santana Vega, liberado recientemente, es la más insalubre de toda la prisión: “un destacamento oscuro, lleno de mosquitos y húmedo”.

“Es un depósito, para mantenerte alejado de todo el mundo. Ahí o en el destacamento de ancianos meten a todos los indeseables que no quieren en ningún lado. A Moncho lo tienen en esa compañía porque todas las demás están llenas de opositores”, explicó Santana Vega.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.