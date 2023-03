LA HABANA, Cuba. – El opositor Luis Enrique López Torres vive hacinado en una esquina de su cuarto. El pequeño espacio que ocupa no sobrepasa los tres metros cuadrados: ahí ha tenido que vivir durante años tras la demolición de la mayor parte de su hogar, debido al mal estado constructivo en que se encontraba.

Una habitación con cuatro paredes agrietadas, sin puerta y con una sola ventana es todo lo que queda de su casa, ubicada en la calle 39, número 26606 interior, entre 266 y 268, en la barriada de Arroyo Arenas, municipio La Lisa.

El inmueble contaba con una pequeña sala, comedor amplio, cocina y baño, habitaciones que según López Torres hubo que demoler por causa del pésimo estado constructivo en que se encontraban. Ahora apenas puede moverse dentro del cuarto donde hay amontonados materiales de construcción, pertenencias personales y una pequeña mesa sobre la cual prepara sus alimentos.

Una lona verde es la puerta. Llegando al techo, las paredes se abren en rajaduras. Hay una sola ventana y el calor en la habitación es casi irresistible, pudo comprobar CubaNet.

“Siento temor porque sé que puedo morir aplastado por los escombros. Si estas cuatro paredes se caen estoy seguro que no voy a vivir para contarlo y también sé que esta sería la mejor forma de la dictadura para salir de mí, porque soy un clavo en sus zapatos, y por eso han bloqueado todos los trámites que he hecho para arreglar mi vivienda”, denunció el opositor.

Tras la demolición de parte de su hogar, López Torres comenzó a realizar trámites ante las instituciones gubernamentales pertinentes (Dirección de Vivienda Municipal y Provincial, Fiscalía Municipal, Provincial y Nacional, Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado) para gestionar un subsidio y reconstruir su casa. Después de varios años de gestiones y protestas pacíficas para presionar al régimen le fue aprobado el subsidio.

“En el año 2014 me aprobaron el subsidio pero no fue hasta el 2016 que el Banco [Metropolitano] me hizo el contrato para poder comprar los materiales. Eso fue otra batalla porque estuve años detrás de los materiales y no los pude comprar todos, solo pude adquirir una parte”, explicó el hombre.

Sin embargo, cuando pensó que comenzaba a solucionarse su problema de vivienda, cuenta que fue “estafado” por el ejecutor de obra contratado para las obras de construcción, que quedó a medias. Después que el constructor había cobrado el dinero, mediante un cheque emitido por el Banco Metropolitano de Arroyo Arenas, desapareció.

“Me estafó el dinero que se le pagó por la mano de obra. Lo acusé, fui cinco veces a los Tribunales y el hombre nunca apareció porque los Tribunales estaban con la Seguridad del Estado para no devolverme el dinero, pero formé bateo [protesta] en el Tribunal y bueno, finalmente, poco a poco el hombre me devolvió los 16 300 pesos, que se los devolví al banco”, contó.

“Después vino [la Dirección Municipal de la] Vivienda y me cerró el subsidio. Dicen ellos que por la demora que tuve, que no fue culpa mía, fue culpa del Tribunal porque de un juicio a otro se demoraron mucho tiempo. ¿Qué tengo que ver yo con eso?”, se pregunta.

Los materiales de construcción que ya había comprado, explica, los guardó dentro del cuarto para no perderlos, pues ya no contaba con el presupuesto para pagar la mano de obra ni los materiales que faltaban para la reconstrucción de su hogar.

“Vivo en condiciones infrahumanas (…). Esto es un ajuste de cuentas porque la Seguridad del Estado me dijo que si yo dejaba la oposición me ayudaban a levantar la casa”, denunció.

López Torres formó parte durante años del grupo opositor Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo”, organización con la que protagonizó diferentes protestas pacíficas frente a la prisión Combinado del Este, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia, la Asamblea Nacional del Poder Popular y la Sede del Departamento 21 de la Seguridad del Estado, entre otras instituciones del régimen cubano.