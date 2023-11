LA HABANA, Cuba. – “Montaron un operativo aparatoso, no parecía que estaban llevando a opositores ante los tribunales sino que estaban llevando a terroristas”, contó a CubaNet Luis Andrés Domínguez Sardiñas, quien el jueves 2 de noviembre fue juzgado por el régimen de la Isla. Ese día también fueron juzgados los cubanos Jorge Luis Boada Valdés y Yohan Carlos Terán Izquierdo.

El juicio, el cual quedó concluso para sentencia, estuvo fuertemente custodiado por agentes represivos del régimen cubano y fue realizado en la Sala de los Delitos Contra la Seguridad del Estado, en el municipio capitalino de Diez de Octubre. Varios opositores que intentaron apoyar a los acusados fueron detenidos y abandonados en lugares lejanos.

Según Domínguez Sardiñas, la Fiscalía pidió tres años de cárcel para él por el delito de “otros actos contra la seguridad del Estado”. Mientras, para Boada Valdés pidió 15 años y para Terán Izquierdo ocho años por los delitos de “propaganda enemiga” y “otros actos contra la seguridad del Estado”.

“Aunque los abogados desarrollaron una defensa justa y realizaron muy bien su trabajo estoy seguro que el régimen nos va condenar porque le da la gana, porque en Cuba no hay libertad de expresión, no hay derechos ni libertades”, afirmó Domínguez Sardiñas.

Asimismo, el opositor expresó que la defensa se encargó de “destrozar” todos los argumentos expuestos por la Fiscalía para intentar condenarlos, aunque asegura estar convencido de que eso importa poco al régimen de la Isla que controla el poder judicial.

De acuerdo con Domínguez Sardiñas, la fiscal a cargo del proceso “siempre” estuvo “empeñada” en pedir sanciones “excesivas” a los acusados, algo que fue rechazado por la defensa.

“Ellos prepararon las condiciones para que pareciera ante el mundo que fue un juicio justo, pero no lo fue, porque ¿cómo es posible que puedan condenarme sin pruebas, sin argumentos? Eso no es justicia”, aseguró el preso político.

El opositor, miembro del Frente de Acción Cívica “Orlando Zapata Tamayo” y de Escudo Cubano ha sido encarcelado en cinco ocasiones por motivos políticos, lo cual, asegura, le ha impedido estar presente en los momentos más importante de la vida de su hijo.

“Yo prácticamente no he podido ver crecer a mi hijo. La primera vez que mi hijo fue a la escuela no lo pude ver porque estaba preso y así sucesivamente, estoy más tiempo en prisión que en la calle”, lamentó.

De igual forma, detalla que la Seguridad del Estado cubano le ha propuesto abandonar la Isla y que, incluso, le ha ofrecido dinero para que realice la travesía hacia Estados Unidos por terceros países. Sin embargo, no ha aceptado. “Por eso es que siempre estoy preso”, apunta.

El régimen cubano sostiene que Domínguez Sardiñas era jefe de una célula clandestina en la capital que pretendía realizar hechos vandálicos.

“La Seguridad del Estado no pudo probar eso. Por eso me cambiaron el delito de ‘sedición’ y me acusaron de ‘desacato’ y ‘otros delitos contra la seguridad del Estado’. Tampoco encontraron nada para acusarme de esto y entonces me acusaron de ‘propaganda enemiga’”, terminó.