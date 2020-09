MIAMI, Estados Unidos.- Este jueves, oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y del Departamento de la Seguridad del Estado arrestaron y golpearon al opositor Ebert Hidalgo Cruz.

Ebert se encontraba con su familia dentro de su vivienda, preparándose para almorzar cuando, sin motivo legal real, los agentes del Ministerio del Interior (MININT) tocaron a su puerta y le dijeron que tenía que acompañarlos.

Sus hijos, Evert Luis y Haydée Hidalgo, alertaron mediante publicaciones en redes sociales del peligro que corría su padre en manos de los oficiales del régimen. Los mensajes fueron acompañados de un video donde Ada Ibis, esposa de Ebert, se manifestaba públicamente durante el arresto.

“Abajo la dictadura, abajo Díaz-Canel y Raúl Castro, somos opositores pacíficos”, fueron algunas de las consignas que se le escucha decir desesperadamente.

Luego de siete horas, el activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide llegó a su vivienda con las manos marcadas y dolores en el cuerpo.

“Me llevaron hasta la carretera de Punta Gorda y Frank (agente que ordenó la detención) les dijo a los policías que me golpearan”, narró el opositor a CubaNet. “Me empujaron por encima de un muro y me decían que me iban a ahogar allí en el mar. Mientras me daban golpes Frank me ofendía”, relató Hidalgo.

“Dicen que están cansados de hablar conmigo y yo no hago caso, que se me acabó el tiempo, y donde me vean me van a hacer lo mismo”.

Ebert Hidalgo. Foto cortesía del autor Ebert Hidalgo. Foto cortesía del autor

Otra de las amenazas fue dirigida a su hijo. “Siempre me recuerdan a Evert Luis, dicen que ya su expediente por Peligrosidad Social Pre delictiva está en fase preparatoria”.

También fue detenido en el día de ayer el doctor Roberto Serrano Deliz. Serrano vive en el municipio santiaguero Songo La Maya, y su hija Yadira Serrano, activista y colaboradora de CubaNet dio a conocer el hecho.

“(…) Fue llevado por dos oficiales de la PNR a la unidad policial de La Maya. El motivo de la citación se desconoce, pero el especialista sospecha que tiene que ver con una detención que sufrió el pasado 4 de septiembre al salir de la Sede Nacional de UNPACU en Santiago de Cuba. En esa ocasión fue multado y le confiscaron 20 CUC y 80 pesos moneda nacional”, dijo la joven en su cuenta de Facebook.

La UNPACU asegura que mientras aumenta el temor del régimen cubano por un posible estallido social, más reprime y hostiga a los que pueden liderar este tipo de protestas en las calles.

“Tenemos un cerco policial contra nuestra Sede Nacional hace 70 días. Hace dos días 5 activistas fueron detenidos, incluyendo un niño. Ayer dos detenciones más. Otro preso político. Pero continúa la lucha diaria en las calles de Cuba, una lucha comprometida, por eso tanta represión”, afirmó José Daniel Ferrer, líder del movimiento.

El régimen cubano utiliza el contexto generado por la pandemia para acosar, detener y multar a sus detractores

Mientras tanto, en La Habana, José Díaz Silva dio a conocer la detención de dos miembros del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR).

Se trata de Jorge Ortiz Suárez y Roberto Reyes Hernández, ambos multados con 2000 pesos en CUP.

“En el caso de Roberto salió al portal de su choza a las 9:00 p.m. y el oficial de apellido Chabeco se lo llevó detenido para ponerle una multa de 2000 pesos”, denunció Silva.

Reyes Hernández vive en una empobrecida vivienda junto a su madre anciana y enferma.

“Lo poco que consigue es para mal comer y atender a su madre, a mí me partió el alma cuando me dijo: ‘Silva ¿con que yo voy a pagar esto en 10 días?, si ese dinero es el que yo gano en cuatro meses y medio de trabajo”.

Tanto para opositores y disidentes, así como para el pueblo en general durante este tiempo de pandemia la represión se ha agravado. Aunque el Gobierno no ha declarado de manera oficial el Estado de Emergencia, sí ha aprovechado para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos, a través de las medidas que supuestamente son implementadas con el objetivo de frenar la propagación de la COVID-19.