Opositor Ebert Hidalgo denuncia su decimotercera detención en el año 2020

MIAMI, Estados Unidos.- “No me quieren en la UNPACU, le temen a la unión de mi familia y quieren hacernos daños a como dé lugar”, fueron las primeras palabras de Ebert Hidalgo Cruz en la noche de este miércoles, luego de varias horas de detención arbitraria.

Hidalgo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide, fue detenido este miércoles al salir de la sede principal de la organización en Santiago de Cuba. En lo que va de 2020 esta es la ocasión número 13 en que el opositor es arrestado por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado.

La detención la efectuaron algunos de los oficiales que dirigen el operativo policial que rodea, desde hace más de 40 días, las sedes del grupo, ubicadas en el reparto Altamira, en la capital provincial.

Ebert Hidalgo, como otros activistas, a veces logra burlar el cordón policial, que además de infringir terror en la comunidad tiene como objetivo impedir o limitar la entrada de activistas al lugar. Los agentes del régimen, igualmente, se encargan de amenazar a ancianos enfermos para que no visiten a los miembros de UNPACU, quienes diariamente les proporcionan alimentos de forma gratuita.

Este miércoles le colocaron las esposas muy apretadas, y lo subieron al auto de patrulla, donde lo dejaron durante una hora bajo el sol. Luego lo trasladaron hacia El Palacete, segunda unidad policial de la provincia. Allí el oficial conocido como Frank lo mantuvo por tres horas. Antes de ser liberado, Ebert Hidalgo fue multado con una cuota de 150 CUP por “violar el dispositivo de seguridad”.

“Amenazaron con multarme cada vez que me vean entrando o saliendo de la sede, y me dijeron que me fuera del país con mi familia”, relató Hidalgo.

Los oficiales también le “aconsejaron” pensarlo mejor antes de intentar salir a la calle, él o sus familiares, el próximo 8 de septiembre, día en que los activistas de la UNPACU convocaron acciones pacíficas como parte de la campaña “Revolución de los Girasoles”.

“Según ellos hasta ese día estaremos en la calle, si salimos me llevarán a prisión junto con mi hijo por peligrosidad social predelictiva e impago de multas, y acabarán con el resto de mi familia”.

Ebert Hidalgo. Foto cortesía del autor Ebert Hidalgo. Foto cortesía del autor Multa a Ebert Hidalgo. Foto cortesía del autor

Pero, ¿quién es este opositor y por qué en ocho meses ha sido detenido en 13 ocasiones?

Ebert Hidalgo comenzó a militar en la UNPACU en 2017, luego de que sus hijos recibieran talleres de capacitación en temas de derechos humanos y democracia. Poco a poco, él y su familia también se fueron insertando en las actividades de la organización.

En 2018 la policía política intentó presionarlo para que declara contra José Daniel Ferrer, después de un incidente en el que estuvo involucrado un agente de la Seguridad del Estado. Lo retuvieron por varios días en la unidad de Operaciones de Versalles, famosa en Santiago de Cuba por los macabros métodos que utilizan los policías contra los detenidos.

Pese a que fue acusado de “asesinato en tentativa”, se negó a falsear su declaración y mantuvo la versión de los hechos tal y como sucedieron, no como pretendía la Seguridad del Estado que él contara.

Este año Ebert Hidalgo fue pieza fundamental en el juicio contra el líder de la UNPACU, que estuvo seis meses en prisión acusado del delito de “lesiones”. Hidalgo fue citado como uno de los principales testigos, pero su testimonio no convenía al régimen para condenar a Ferrer a varios años de prisión.

Días antes del juicio, marcado por represión, vigilancia y parcialización por parte de las autoridades, Hidalgo fue detenido, perseguido e incluso amenazado con ser procesado en caso de que su testimonio “obstaculizara” el proceso contra Ferrer.

Después de estas amenazas, el opositor presentó una queja en el Tribunal Municipal y en la Fiscalía Militar, alegando que fue intimidado por la Seguridad del Estado y que había sido víctima de coacción y abuso de autoridad.

Ya en el juicio, pese a que el juez hacía papel de Fiscal y entorpecía con frecuencia el proceso, Hidalgo logró dar su testimonio.

Luego de la liberación de José Daniel Ferrer, tanto Ebert como su familia se han mantenido activos en el movimiento y han denunciado vigilancia permanente, así como otras formas de hostigamiento.

“No estamos haciendo nada diferente a lo que hemos hecho durante estos tres años de lucha pacífica”, dijo Ebert, “lo que sucede es que no han podido penetrar mi familia, ni lograr que yo trabaje para ellos a pesar de las presiones, por eso el odio que nos tienen”.

Las multas contra el opositor sobrepasan los 700 pesos en CUP, pero se niega a pagarlas por considerarlas arbitrarias.

“Continúo diciendo que donde ellos (la Seguridad del Estado) ven debilidad yo veo fortaleza, mi familia, junto a Dios, es lo que me da fuerzas en momentos difíciles. No podrán desintegrarnos ni mucho menos utilizarnos” finalizó.