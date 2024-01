LA HABANA, Cuba. — El opositor y ex preso político cubano José Antonio Pompa López colgó este jueves un cartel en el balcón de su vivienda en protesta por el despido de su centro laboral.

“S.O.S. mis hijos se mueren de hambre”, señalaba la pancarta, a través de la cual el activista dejaba claro su preocupación por la escasez de alimentos que podría golpear a partir de ahora su familia, en especial a sus hijos.

Pompa López, miembro de la Coalición de Cuentapropistas Cubanos, aseguró que fue despedido por orden de la Seguridad del Estado.

“La Seguridad del Estado no me dejó otra opción que acudir a la protesta. Me dejaron sin trabajo y mis hijos se están muriendo de hambre. No tengo dinero para darles de comer. La dictadura intenta doblegarme por hambre”, declaró el opositor a CubaNet.

(Foto: CubaNet)

El activista agrega que ahora no tiene sustento económico para mantener a su familia, integrada por su esposa, un niño de ocho años y un bebé de aproximadamente dos meses.

“Pensé en ir para Villa Marista y exponer mi denuncia allí, pero no, decidí mejor hacerla aquí, para que el pueblo sepa de lo que son capaces estos esbirros, un gobierno que dice proteger a los niños, pero es mentira”.

En 2016, José Antonio Pompa López fue sancionado a dos años y seis meses de cárcel por protagonizar una protesta frente al Capitolio de la Habana. En 2019 volvió a ser sancionado a un año de prisión por el cargo de “desorden público.

Al cierre de esta información, agentes de la Seguridad del Estado del régimen cubano se encontraban en la vivienda del opositor exigiendo que retirarse el cartel.

