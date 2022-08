MIAMI, Estados Unidos.- El opositor cubano Willian Tamayo Ramayo, activista de la Alianza Democrática Oriental, denunció ante las cámaras de Palenque Visión la represión de la que ha sido víctima por ser activista de los derechos humanos en Cuba.

“Estoy pasando por un momento muy duro en mi vida porque el día 20 de julio perdí a mi madre, y la perdí porque en Cuba los hospitales están colapsados. Mi madre sufría de dolores abdominales, la falta de aire que no se le quitaba, entonces como en el país no hay ni oxígeno, ni gel para los ultrasonidos, ni se pueden hacer placas, pues no le dieron atención médica que necesitaba”, señaló.

Menos de un mes después de perder a su madre, Tamayo Ramayo perdió a su padre. El 15 de agosto falleció después de 30 años postrado en una cama. “Nunca un doctor lo vino a visitar, ni una trabajadora social”, lamentó.

El día de la muerte de su padre, el opositor asegura que temprano en la mañana fue al consultorio médico a explicarle a la doctora la situación en la que se encontraba su progenitor, las condiciones en que vivía. “¿Qué hizo la doctora? No fue a la casa, solo llamó a una ambulancia a las 8:00 de la mañana, pero el carro se apareció a las 12:00 del mediodía, y ya era muy tarde. Cuando llegamos al hospital mi padre falleció”.

“Esos son los dolores que yo llevo, los dolores que la dictadura ha creado, porque nos tiene odio, a los defensores de derechos humanos. Esta es una dictadura cruel y genocida, liderada por Miguel Díaz-Canel y quien lo dirige a él, Raúl Castro”, denunció.

Willian Tamayo Ramayo, residente en Banes, provincia de Holguín, denuncia que por su pensamiento político se le está negando asistencia médica también a él.

Según contó, a otras personas les brindan atención médica mientras que a él le dicen que no hay insumos para atenderlo.

“No hay anestesia, no hay agua, no hay guantes, no hay jeringuillas, pero hay personas que por detrás les pagan a los médicos y entonces todos esos insumos aparecen. Hoy los médicos en Cuba están siendo corruptos”, señaló.

Mientras los medicamentos escasean en las farmacias de la isla, en el mercado informal se pueden encontrar a elevados precios que él no puede pagar para tratar sus dolencias.

“Los antibióticos en el mercado negro cuestan 300 pesos que yo no puedo pagar porque no trabajo, pero no trabajo porque la dictadura no me deja porque soy opositor”, lamentó.

Apagones prolongados, falta de comida y medicinas es la mayor preocupación de los cubanos actualmente, a quienes el estado no les da ninguna posibilidad de cambiar su realidad.

