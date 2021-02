Opositor cubano en Panamá: “Necesito ayuda para continuar hacia la libertad”

SANTIAGO DE CUBA.- Sin dinero ni documentos es imposible que Heriberto García Tamames continúe su camino rumbo a los Estados Unidos. Desde enero de 2019 este opositor santiaguero se encuentra varado en Panamá, y ya han pasado casi cinco años desde que salió de Cuba.

“Mi situación es muy difícil porque estoy obligado a permanecer aquí hasta que, por lo menos, consiga el dinero para sacar mi pasaporte. Realmente estoy desesperado”, lamentó el activista.

En Santiago de Cuba, Heriberto era miembro de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) desde 2012. Participó en varias protestas, marchas y plantones en contra del régimen, por lo que rápidamente se convirtió en blanco de detenciones, golpizas y allanamientos a su vivienda.

“Ya yo perdí la cuenta de las veces que fui detenido y llevado a los calabozos durante días. La policía política me golpeaba brutalmente, al punto de que fui operado de una hernia inguinal provocada por los golpes”, denunció Heriberto. “A cada rato me asaltaban y vandalizaban mi casa, me hacían actos de repudio y fui amenazado de muerte”.

Debido a sus acciones pacíficas también recibía multas con frecuencia, pero siempre se negó a pagarlas porque consideraba que eran arbitrarias. En poco tiempo la deuda sobrepasó los 4 000 pesos y, por tal motivo, fue condenado a seis meses de prisión por el delito de “impago de multas”.

Tamames fue recluido en la presión de Malverde el 23 de marzo de 2013, y estando allí su familia le informó que la persona a quien le había alquilado su vivienda estaba confabulada con la policía política para quitársela. Cuando salió, el inquilino ya había conseguido poner la propiedad de la casa a su nombre.

En este punto, sin un lugar donde vivir, decidió abandonar la Isla. El 25 de diciembre de 2016 llegó a Guyana donde permaneció 7 meses. Luego pasó por varios países sudamericanos e hizo estancia por más de un año en Argentina, donde intentó, sin éxito, llevar a término unos trámites con la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

A finales de 2018 Heriberto arribó al pueblo fronterizo de Capurganá, Colombia, con el propósito de adentrarse en el Tapón natural del Darién para llegar a Panamá. El 14 de diciembre inició la peligrosa travesía junto a un amigo, y ambos se perdieron 24 días en la selva.

“Nosotros nos separamos del grupo y nos perdimos del camino. Tuvimos que abrirnos el paso dando machete. En todo ese tiempo apenas encontramos algo que comer y bebíamos agua de los charcos; ya estábamos muy deshidratados”, contó el opositor a CubaNet.

El 28 de diciembre Tamames García emergió de la jungla del Darién y llegó a la población de Metetí, Panamá, donde la policía de frontera tiene su base. Allí le brindaron ayuda y al día siguiente fue hospitalizado debido a una linfangitis aguda en ambas piernas.

Una vez recuperado Heriberto se trasladó a la localidad tico-panameña Paso de Canoas, con el objetivo de cruzar la frontera con Costa Rica. Sin embargo, fue allí donde perdió el dinero que llevaba y su pasaporte. Sin más, tuvo que regresar a Ciudad Panamá.

Es válido señalar que ese dinero había sido gestionado por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, para ayudar al activista.

“Ese momento fue uno de los más duros, al estar sin documentos se me hizo imposible encontrar un trabajito para tratar de reunir algún dinero. Me volví un indigente, o sea que comía sobras y dormía en la calle”, relató el santiaguero.

Durante casi ocho meses, familiares y amigos estuvieron sin noticias suyas. Fue el 29 de marzo del 2020 cuando Tamames fue rescatado de las calles por la Policía Nacional, que en conjunto con la ONG Remar Panamá y el Ministerio de Salud realizaron un operativo de ayuda para las personas sin techo, como una medida para hacerle frente a la COVID-19.

Cabe recordar que fue en ese mes cuando el país centroamericano reportó sus primeros casos de coronavirus. A partir de esa fecha, 333 755 personas se han contagiado con la enfermedad, y de ellas 5 672 fallecieron.

“Les hemos dado ingreso y refugio a 60 personas que ahora se encuentran seguras para pasar la cuarentena, en una propiedad ubicada en Chilibre”, explicó el director de la organización en aquel entonces.

A día de hoy sólo quedan 9 personas en dicha propiedad y Heriberto García es uno de ellos. Su situación le impide abandonar el lugar y, según comentó, “se encuentra en una especie de limbo que ha durado demasiado”.

“Yo estoy muy agradecido con Remar porque me acogió, de no ser por ellos seguro estaría muerto, o en Cuba. Pero este lugar no es para quedarse por tanto tiempo. Además, hay reglas que no te permiten echar para delante”, resaltó el opositor.

Dichas normas, por ejemplo, les impiden a los refugiados entrar y salir de la propiedad, solo pueden marcharse si es definitivo. Ellos tampoco tienen la posibilidad de trabajar por un pago, aunque sí deben realizar actividades como el acopio y reciclaje de materia prima, que es una de las principales.

“Aquí no estamos obligados, yo no me he movido porque no tengo pasaporte ni manera de conseguirlo sin recursos. Por favor, necesito que alguien de buena voluntad me ayude para poder seguir mi camino hacia la libertad”, concluyó el activista.

Según información del Consulado de Cuba en Panamá, para la confección de un nuevo pasaporte se requiere un certificado de nacimiento, el cual Heriberto ya tiene en su poder. Además, el trámite tiene un arancel consular de 210 USD, y si la persona desea realizarlo íntegramente vía digital, debe abonar 25 USD adicionales.

