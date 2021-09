LA HABANA, Cuba. – Dos hombres presuntamente al “servicio de la Seguridad del Estado cubano” propinaron una “brutal golpiza” con un bate, este fin de semana, al opositor Heriberto Pons Ruiz, denunció el propio activista en conversación con CubaNet.

“Llegando a mi casa dos personas me atacaron por la espalda y me dieron un batazo a traición. Me tumbaron en el piso y siguieron dándome golpes, pero gracias a dos personas que les cayeron a piedras se fueron y se montaron en un Lada blanco”, precisó Pons Ruiz.

Mientras los agresores lo golpeaban, le decían que lo estaban atacando por publicar noticias en las redes sociales en contra del régimen cubano. La víctima incluso alegó que amenazaron con matarlo si continuaba con sus denuncias.

“Me dijeron: ‘Esto es para que sigas subiendo las noticias en contra del gobierno’ y que para la próxima me iban a matar”, indicó el activista.

De acuerdo con Pons Ruiz, el incidente sucedió en las cercanías de su hogar, en el reparto Los Pinos del municipio Arroyo Naranjo. En ese momento regresaba de la farmacia, a donde había ido a comprar los medicamentos que usa para controlar su diabetes.

“Dos vecinos me ayudaron a llegar hasta la casa y cuando llegó mi esposa fuimos para el hospital”, detalló.

En el hospital, según explicó, le realizaron varias pruebas médicas tras las cuales fue emitido un certificado por lesiones. Sin embargo, agentes de la Policía le impidieron recibir el documento.

“Me hicieron un ultrasonido y una placa [rayos x] y a partir de ahí emitieron un certificado médico por lesiones, pero se lo entregaron a los policías del hospital, que se metieron en un cuartico con el certificado y con el carnet de identidad mío y al rato me dijeron que me fuera”, cuenta.

Pons Ruiz es el vicepresidente del Partido Libertario Cubano “José Martí”, organización no gubernamental que lucha en contra de la “tiranía” y que está haciendo un llamado a todos los cubanos para realizar un paro nacional en la Isla y derrocar la “dictadura”.

Asimismo, Pons Ruiz refiere que ha sufrido otros ataques similares en el pasado. “Ya me han dado golpes varias veces: la última vez fue cuando regresaba a mi casa luego de estar detenido en la estación de policías. Fui interceptado por dos oficiales de la Seguridad del Estado que me dieron con una manopla y me partieron el tabique. Mientras me daban golpes me decían que a todos los contrarrevolucionarios había que matarlos”, rememora.

