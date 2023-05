MADRID, España.- Un grupo de siete ONG se unieron este lunes para instar al alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, a garantizar que los derechos humanos sean el centro de las relaciones de la Unión Europea con el Gobierno cubano.

A través de una carta abierta, con motivo de la visita de Borrell a Cuba en los próximos días, las organizaciones recordaron que en la Isla hay una represión continua por parte de las autoridades contra los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en el país, reprimiendo las voces disidentes y atacando a los defensores de los derechos humanos.

The EU must ensure that human rights remain at the centre of the EU’s relations with Cuba. 🇪🇺🇨🇺

Read our letter to the High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy

