MIAMI, Estados Unidos. – El futbolista cubano Onel Hernández, jugador club inglés Norwich City, respondió a las numerosas críticas recibidas este jueves por subir en redes sociales una foto de Fidel Castro, a quien llamó “El Jefe”.

“A mi gente de Cuba: no quise ofender a nadie con esta foto, que me gustó porque muestra que Cuba no es ajena al fútbol. La política es muy complicada y yo soy un deportista, no un político. Quienes me conocen saben que amo a Cuba y su pueblo”, escribió el joven.

A mi gente 🇨🇺 no quise ofender a nadie con esta foto, que me gustó porque muestra que Cuba no es ajena al fútbol. La política es muy complicada y yo soy un deportista, no un político. Quienes me conocen saben que amo a Cuba y su pueblo. #cuba #havana #vivacuba #migente #corazon pic.twitter.com/dR8s9JncCd — Onel Hernandez (@OnelHernandez23) August 6, 2020

La imagen de Fidel Castro compartida por Hernández fue tomada en La Habana el 14 de febrero de 1960, durante la ceremonia inaugural del Campeonato de América Central. Sin embargo, lo que más molestó a sus seguidores fue el mensaje de “El Jefe”, acompañado por las etiquetas #FidelCastro, #Havana, #Revolución y #Cuba.

La publicación de Hernández fue catalogada como un guiño al fallecido dictador y a las autoridades de la Isla, tal vez en su afán de llamar la atención para una eventual futura convocatoria a la selección nacional cubana.

Sin embargo, varios usuarios recordaron a Hernández que fue precisamente el sistema ideado por Castro el que no ha permitido su debut con la escuadra antillana.

“Ojalá te vaya excelente en el deporte y la vida, pero ese es el principal culpable de que tú no juegues con Cuba”, respondió Jerry Díaz en referencia a la imagen de Fidel.

La Televisión Cubana también se hizo eco de la publicación de Onel Hernández. Durante el segmento deportivo del Noticiero Estelar de este jueves, el periodista Pavel Otero aseguró que, con la foto, el jugador estaba “ratificando la estatura moral de Fidel, máximo impulsor del deporte cubano”.