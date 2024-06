MADRID, España.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este miércoles 5 de junio sobre la primera muerte por gripe aviar AH5N2 en el mundo. El caso se detectó en un laboratorio de México y la víctima es un hombre de 59 años del Estado de México, quien falleció el pasado 24 de abril.

“Este es el primer caso humano confirmado en un laboratorio de la infección del virus de influenza A(H5N2) reportado a nivel global, y la primera infección del virus A(H5) reportada en una persona en México”, advirtió la OMS.

Según la Organización Mundial de la Salud, familiares del paciente refirieron que este llevaba postrado en cama durante tres semanas por otras causas, previo al inicio de los síntomas agudos.

El 17 de abril, el paciente presentó fiebre, dificultad para respirar, diarrea, náuseas y malestar general.

No fue hasta el 24 de abril que el paciente buscó atención médica y fue ingresado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), donde lamentablemente falleció ese mismo día debido a complicaciones derivadas de su estado.

Hasta el momento, se desconoce la fuente de exposición al virus. Las autoridades sanitarias mexicanas han asegurado que no existe riesgo de contagio para la población en general, ya que no se ha identificado la fuente de la infección y el virus no representa un peligro para la salud si se consume carne de pollo o huevo bien cocidos.

Este caso se produce después de que la gripe aviar H5N1 se haya propagado en las últimas semanas en vacas lecheras de Estados Unidos, país vecino de México. Sin embargo, las autoridades sanitarias estadounidenses han aclarado que los tres casos de H5N1 en humanos registrados en EE.UU. en lo que va del año no están relacionados con el brote en las vacas.

La Organización Mundial de la Salud dijo que, teniendo en cuenta la información disponible, se considera que el riesgo para la población actual por el virus es bajo.

La influenza o gripe aviar es una enfermedad causada por un grupo de virus que normalmente afecta a las aves. La misma acaparaba la atención de la comunidad internacional desde hacía años, ante la preocupación de que un brote de este tipo no solo afectara a especies de aves, sino que pudiera propagarse también a los seres humanos.

