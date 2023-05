MIAMI, Estados Unidos. – La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este viernes que el coronavirus SARS-CoV-2 ya no es una emergencia pública internacional. No obstante, el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Gebreyesus, advirtió que esto no significa que el COVID-19 haya dejado de ser una amenaza para la salud pública.

De hecho, la semana pasada, la enfermedad se cobró una vida cada tres minutos y miles de personas continúan ingresadas en las unidades de cuidados intensivos, según datos de la propia OMS.

El Comité de Emergencia de la OMS declaró el fin de la emergencia de salud pública que comenzó el 30 de enero de 2020. En aquel momento, fuera de China se habían notificado menos de 100 casos y ninguna muerte. Desde entonces, el COVID-19 ha causado casi 7 millones de muertes notificadas, pero se estima que el número real de víctimas es varias veces superior, alcanzando al menos 20 millones.

La pandemia ha afectado gravemente a los sistemas de salud, la economía y la vida social, causando trastornos económicos, el cierre de fronteras y escuelas, y aumentando la soledad, el aislamiento, la ansiedad y la depresión en millones de personas. “El COVID-19 ha dejado al descubierto y exacerbado las divisiones políticas y las desigualdades más acuciantes de nuestro mundo”, señaló Tedros.

No obstante, la pandemia ha seguido una tendencia descendente durante más de un año, gracias al aumento de la inmunidad de la población, la disminución de la mortalidad y la reducción de la presión sobre los sistemas sanitarios. “Esta tendencia ha permitido a la mayoría de los países volver a la vida que conocían antes de COVID-19”, observó el director general de la OMS.

Tras analizar detenidamente los datos, el Comité de Emergencias recomendó declarar el fin de la emergencia de salud pública de importancia internacional. A pesar de esta decisión, Tedros instó a los países a no bajar la guardia, ya que el virus sigue matando y cambiando, y existe el riesgo de nuevas variantes que provoquen nuevos repuntes de casos y muertes.

El director de la OMS explicó que ha llegado el momento de que los países pasen del modo de emergencia a la gestión del COVID-19 junto con otras enfermedades infecciosas. Si el COVID-19 vuelve a poner en peligro el mundo, no dudará en convocar otro Comité de Emergencia.

La agencia de la ONU ha publicado la cuarta edición del Plan Estratégico Mundial de Preparación y Respuesta frente al COVID-19, en el que se describen medidas esenciales en cinco ámbitos básicos: vigilancia colaborativa, protección de la comunidad, atención segura y escalable, acceso a contramedidas y coordinación de emergencias.

Tedros expresó su gratitud a los miembros del Comité de Emergencia y a sus colegas de la OMS por su dedicación y esfuerzo en la lucha contra la pandemia durante más de tres años.