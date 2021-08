MIAMI, Estados Unidos. — “Con el decreto 35 hay más miedo. Hay una cultura de no querer decir las cosas a cualquier nivel. Es la cultura del miedo”, declaró este jueves el actor y humorista cubano Omar Franco, quien actualmente se encuentra en Miami.

En conversación con el realizador y cineasta Ian Padrón, Franco abordó la situación que atraviesa la Isla en medio de la pandemia de COVID-19 y analizó el presente de Vivir del Cuento, espacio humorístico de la televisión estatal donde interpreta al personaje de Ruperto.

El actor señaló que la pandemia ha cambiado las dinámicas de realización del popular programa, el cual tampoco ha escapado de la censura de impuesta por las autoridades de la Isla.

“La televisión cubana es pública y hay ciertos cánones que no puedes pasar. Hay temas que no podemos tocar, que no se tocan. No se puede vestir al policía de policía, ni decir que el médico es malo, a pesar de que lo dijeron. En medio de todas esas cosas uno está como bloqueado y hay que reinventarse las historias”, explicó.

Franco dijo no estar ajeno a la realidad de Cuba, marcada por una crisis sanitaria y económica sin precedentes.

“Hoy mismo hay una cantidad de muertos que me duele. Estamos en más de 4 000 personas fallecidas. Es como una guerra. Los muertos uno los entierra y hay gente que quedará con secuelas. Han quedado muchas secuelas en las familias, en los médicos. En Cuba y en el mundo entero”, explicó el humorista, quien cuestionó abiertamente la prohibición de ocho años sin regresar a Cuba impuesta a los médicos que abandonan las “misiones” en el extranjero.

“Me duelen muchos los ocho años que los médicos no pueden regresar a Cuba porque son medidas que generan odio (…) No nos preparáramos para el pico (de la pandemia de COVID-19). Pensé que todos los médicos cubanos en el mundo iban a entrar al país porque lo primero que hay que salvar es al cubano”.

En la entrevista con Padrón, Franco dejó claro que pasaría “un buen tiempo” en Miami, aunque sin aclarar si continuaría formando parte del elenco de “Vivir del cuento”.

“Llevo 7 años con Vivir del cuento. Siempre he agradecido la invitación a integrar el elenco porque es un colectivo que trabaja mucho. Ahora con la pandemia hemos grabado desde la casa. Ha sido un programa dirigido con mucha sabiduría y sentido común. Hay mucho sentido de pertenencia. A pesar de los problemas hemos salido adelante (…) Es un colectivo con disímiles personas con formas de pensar distintas y eso mismo ayuda. Vivir del cuento gusta al pueblo porque justamente estamos dentro del pueblo. Ha sido una piedra en el zapato para ciertos dirigentes pero gusta al pueblo”.

