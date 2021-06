LA HABANA, Cuba.- Más de una quincena de activistas del Partido Autónomo Pinero (PAP) resultaron arrestados por la Seguridad del Estado (SE) cubana o permanecieron en prisión domiciliar arbitraria este domingo. La organización opositora, radicada en la Isla de la Juventud, celebraría su décimo quinto aniversario de fundación.

Desde horas de la mañana, los oficiales de la SE arrestaron a varios activistas en la calle para impedirles llegar a la sede del PAP, en Nueva Gerona, donde se desarrollaría, entre otras actividades, un conversatorio sobre la realidad cubana actual. La también vivienda del Presidente del PAP, Ramón Salazar Infante, estuvo durante toda la jornada sitiada para imposibilitar la entrada o salida de personas al lugar.

Uno de los activistas que amanecieron sitiados es Osvel Barzagas, a quien lo amenazaron con que si salía de su casa sería acusado por el delito de “desobediencia”.

“Yo no he cometido ningún delito. Por eso no avanzamos en este país, son violadores natos de los derechos humanos. (…) Basta ya de miedo, por eso este país está como está, las calles llenas de baches, la gente se está muriendo del hambre y de todo. (…) cubanos, alcen su voz, reclamen sus derechos (…). Abajo Díaz-Canel. Abajo el comunismo. Patria y Vida”, refirió Barzagas mediante una transmisión en vivo en su perfil de Facebook en la que denunció y mostró a quienes lo vigilaban.

El PAP es el movimiento opositor de más prestigio y masividad en Isla de Pinos. Desde el año 2006 trabaja para dotar al territorio de una representación política genuina, y son abiertamente contrarios al sistema totalitario imperante en la Isla. Ello les ha valido difamación, acoso, actos de repudio, amenazas de muerte y otras formas de represión por parte de los órganos represivos cubanos.

A fines de noviembre de 2020 resultaron arrestados decenas de ellos cuando intentaron efectuar una manifestación pacífica en apoyo al Movimiento San Isidro. También dos de los integrantes más jóvenes, Dayanis Salazar y Juan Michel López Mora, engrosan desde 2019 la lista de regulados, o sea, de cubanos a quienes el régimen les impide la salida del país; también, en varias ocasiones, a sus integrantes les impiden la salida del Municipio Especial como forma de castigo por su activismo.

“No hace cinco días que la Unión Europea castigó al gobierno de Cuba por este problema, y entonces somos tan rígidos en esta situación, que no entendemos nada, ¿y cómo no los van a tener bloqueados? Setenta bloqueos van a tener, porque son intransigentes”, afirmó Salazar Infante al despedir a los agentes de la SE que habían acabado de salir de la sede del PAP para amenazarlos por la actividad que pretendían desplegar.

Según denunció el Centro Cubano de Derechos Humanos, las acciones represivas en Cuba cada vez son más intensas; hasta el mes de mayo se reportaron fuertes mecanismos de hostigamiento “de la dictadura para con los que disienten, y también en el sufrimiento del pueblo”: 114 detenciones y 102 personas manifestaron haber sido hostigadas, además del aumento de presos políticos.

