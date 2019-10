MIAMI, Estados Unidos. – Los activistas cubanos Iliana Hernández, Omara Ruiz Urquiola, Marthadela Tamayo, Osvaldo Navarro y Dagoberto Valdés han sido arrestados esta mañana, señalan reportes en redes sociales.

En el caso de Iliana Hernández, colaboradora de Cibercuba, y Omara Ruiz Urquiola, exprofesora universitaria, fueron detenidas en las afueras del Hospital Oncológico de La Habana.

También se encuentran bajo custodia de la policía el rapero Osvaldo Navarro (NavyPro), integrante del dúo “La Alianza”, y la activista Marthadela Tamayo, ambos asociados al Comité Ciudadanos por la Integración Racial en Cuba.

Por su parte, Dagoberto Valdés, director de revista Convivencia, fue detenido mientras viajaba a La Habana, según informó Rosalia Viñas, diseñadora del proyecto.

Sin embargo, un reporte de última hora señala que el líder religioso ya ha sido liberado.

“Salía para La Habana a gestiones propias. Detuvieron el taxi particular en el entronque de Los Palacios. Nos quitaron las carnes y los teléfonos al llegar a la estación de Policía de ese municipio. Allí apareció, una hora después, el Mayor Joaquín de la Seguridad del Estado, que se ocupa del Centro de Estudios Convivencia. El oficial verificó que, efectivamente, el taxista tenía varias multas sin pagar. Al chofer le revisaron el auto y lo mandaron de regreso para Pinar del Río. El Mayor Joaquín me dijo que no podía encender el teléfono y me trajo hasta mi casa. Pase casi tres horas sin comunicación”, declaró Valdés.

(Noticia en desarrollo)