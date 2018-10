Oficial de la Fuerza Aérea Sudafricana denuncia envío irregular de armas a Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Una oficial superior de la fuerza aérea sudafricana perdió su trabajo y está siendo amenazada de muerte después de presentar objeciones a lo que pudo haber sido un envío irregular de armas a Cuba por parte de la Fuerza de Defensa de ese país africano, informó el periódico City Press.

La oficial formuló objeciones pues creyó que la tripulación de la aeronave Hércules C130, que transportaba las armas, podría ser arrestada si la carga se inspeccionaba de camino a la Isla, asegura la publicación.

Las preocupaciones fueron ignoradas y la oficial, una mujer con más de 20 años de experiencia, fue relevada de sus deberes. Su identidad permanece en secreto por seguridad tanto para ella como para su familia.

De acuerdo a la nota, en julio otro medio de noticias sudafricano había hecho público que la aerolínea del país SAA (South African Airways) se había negado a permitir que sus pilotos despegaran con un cargamento de armas y otro equipo militar que la Fuerza de Defensa del país quería poner en un avión alquilado con destino a Cuba, porque no había permisos de exportación para las mercancías.

La oficial aseguró en su declaración que le advirtió a la unidad de Crímenes contra el Estado, denominados Cats, del envío del cargamento, que incluía simuladores de vehículos blindados Ratel, rifles de asalto, ametralladoras y pistolas.

Posteriormente, según reza el informe, el Comité Nacional de Control de Armas Convencionales de Sudáfrica (NCACC, por sus siglas en inglés) emitió un permiso, sin embargo, SAA se negó a aceptar la carga porque estaba en contra de las normas de aviación internacional, que prohíben transportar pasajeros y armas en el mismo vuelo.

El vuelo finalmente fue enviado a Cuba junto a técnicos cubanos, contratados para reparar vehículos militares en Sudáfrica, a los que la Fuerza Aérea sudafricana mandó de regreso a Cuba para sus vacaciones anuales.

El avión de carga de la fuerza aérea había partido del país africano el pasado 14 de agosto, y la misma documentación de despacho para el vuelo de SAA fue supuestamente utilizada, a pesar de que debería haber sido cancelada después de que SAA rechazó la carga.

El cargamento fue despachado incluso después de que se informara al comando de la fuerza aérea de Sudáfrica que la documentación y la carga eran cuestionables, lo que podría tener graves consecuencias para la tripulación, pues podrían ser acusados ​​de contrabando de armas ilegales si el vuelo se detenía e inspeccionaba.

La oficial que denunció la irregularidad asegura que su vida ha sido un infierno desde entonces. De acuerdo al diario, después de la debacle la transfirieron a otro departamento, y el mes pasado, cuatro días antes de fin de mes, se le informó que su contrato no se renovaría.

Aseguró haber recibido una llamada en el trabajo. “Un hombre me dijo que debería mantener la boca cerrada o que habría un accidente esperándome”.

La oficial de la fuerza aérea estuvo encargada de establecer una oficina para procesar los permisos de importación y exportación para equipo militar en 2017. La mayoría de las solicitudes, asegura la publicación, se referían a armas y equipos militares que se utilizarían para los despliegues de mantenimiento de la paz de la fuerza de defensa en otros países. Dichos permisos están obligados a cumplir con los estándares establecidos por la ONU.

“Pero con los permisos cubanos fui amenazada con una autoridad superior si no hacía lo que me ordenaban hacer. Hago las cosas de acuerdo con el libro, pero esta vez me ordenaron hacerlo de otra manera”.

Entretanto, el general Solly Shoke, Jefe de la Fuerza de Defensa de Sudáfrica, negó las acusaciones de que el ejército estaba contrabandeando armas, y según él, éstas son para propósitos de entrenamiento y son parte del acuerdo de cooperación militar mutua entre Cuba y Sudáfrica.