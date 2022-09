LA HABANA, Cuba.- Desde el centro penitenciario de máximo rigor El Pitirre, conocido también como 1580, ubicado en la carretera Santa María del Rosario en el municipio capitalino San Miguel del Padrón, el preso político Yasser Fernando Rodríguez González denuncia que parte de los víveres de la visita familiar fueron abiertos y manipulados por un oficial de esa prisión.

Según revela Rodríguez González, el día de la más reciente visita familiar, el 22 de agosto, el segundo jefe de orden interior, capitán Jorge Cruz, le rompió todos los sobres de refresco en polvo de distintos sabores que venían sellados y se los mezcló en una bolsa de plástico, lo mismo hizo con los sobres de sazón Goya de diferente contenido y con la bolsa de leche en polvo.

Al ver ese atropello, señala el preso político, se puso de pie para protestar y un individuo que afirmó pertenecer al DTI –pero no se identificó– trató de obligarlo a sentarse. Destaca Rodríguez González que al reclamar por la medida –que según vio no se le aplicó a ningún otro preso además de él– el capitán le espetó: “Esto es una orden que hay, esto no es el Combinado ni es Valle Grande, esto es 1580”.

El preso político denunció además que la dentista de dicha prisión le informó que “el problema de sus dientes es un asunto del mayor Osmani”. Se refería al mayor Osmani Ramírez Díaz, quien fuera jefe de la unidad 3 del edificio 3 en el Combinado del Este, donde acostumbraba reprimir al prisionero de conciencia Luis Robles y al propio Yasser Rodríguez, entre otros reclusos, y actualmente se desempeña como segundo jefe de unidad en El Pitirre. Supuestamente la estomatóloga tenía la intención de mandarle a hacer una prótesis dental, pero el militar lo impide con el argumento de que no hay petróleo para llevarlo al Combinado del Este.

Yasser Fernando Rodríguez González amplía que mastica con bastante dificultad debido a los dientes que le faltan, por lo que se demora en comer. Al concluir la visita, una capitana que se dio cuenta de que no había terminado su comida, le sugirió que le pidiera permiso al capitán Cruz para entrar con los alimentos que no había tenido tiempo de consumir. No obstante, el oficial se negó y le respondió que los botara.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.