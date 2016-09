OFAC multa con cien mil dólares activista del acercamiento con Cuba

No se han celebrado juicios por viajes a la Isla desde 2009

MIAMI, Estados Unidos.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EE.UU. abrió un proceso legal contra un activo defensor del acercamiento a Cuba, reporta El Nuevo Herald.

Albert A. Fox, Jr., el acusado, enfrenta una multa de cien mil dólares por violar las leyes del embargo a Cuba en transacciones relacionadas con dos viajes hechos a la isla, entre ellas proveer servicios de viajes no autorizados en 2010 a cinco miembros de la International Association of Drilling Contractos, de Houston, e involucrarse en actividades de negocios no autorizadas, incluyendo reuniones con funcionarios cubanos.

Fox es presidente de la Alliance for Responsible Cuba Policy Foundation, con sede en Tampa, Florida, la entidad que incurrió en los delitos descritos en documentos de la OFAC, a los que tuvo acceso el diario miamense.

La medida restituye los llamados “juicios por viajes a Cuba”, que habían estado suspendidos desde la presidencia de George W. Bush.

La OFAC presentó además cargos en relación con un segundo viaje en septiembre de 2011 de una delegación de 15 personas, que encabezaron el fallecido Steve Burton, presidente de la autoridad de aviación del condado de Hillsborough, y la excomisionada de la ciudad de Tampa, Mary Mulhern.

Albert A. Fox, Jr. habría gestionado el alojamiento de dicha delegación en el Hotel Nacional, los pagos para tickets aéreos, el transporte en Cuba con Havanatur, la comida durante el viaje y las visas de algunos de los viajeros.

Arthur Heitzer, abogado de Fox, ha dicho que este obtuvo las licencias especiales de la OFAC para los dos viajes en cuestión por concepto de “actividades humanitarias”, y no obtuvo remuneración alguna. Fox habría poseído asimismo una licencia general para “investigación profesional”.

Heitzer considera que Fox, “un experto en las relaciones EE.UU.-Cuba”, hizo sus viajes porque quería recopilar información para su desempeño profesional. El jurista alega además que su cliente no pagó directamente a personal cubano, sino que trabajó con proveedores de servicios de viajes autorizados.

Las multas impuestas por la OFAC en casos que involucran a Cuba disminuyeron notablemente desde 2009, cuando el presidente Barack Obama asumió la presidencia. El Nuevo Herald refiere que ni un solo individuo ha sido sancionado por transacciones relacionadas con la Isla durante el segundo mandato del actual inquilino de la Casa Blanca, sin bien las acciones contra bancos y compañías se han mantenido.

Fox considera que su caso se trata de una vendetta por su posición respecto a Cuba. El acusado se ha involucrado en el restablecimiento de vuelos a la Isla y fue invitado a la apertura de la embajada cubana en Washington en julio de 2015. Se relacionó inclusive con el caso del niño balsero Elián González, cuando se mantuvo cercano a la parte cubana durante el proceso y luego fue de los pocos estadounidenses invitados por Fidel Castro en el año 2000 para celebrar el primer cumpleaños de Elián tras su regreso a Cuba.

Por su parte, la OFAC ha declinado ofrecer comentarios sobre este caso. La audiencia de Fox, de 71 años, ha sido fijada provisionalmente para febrero del próximo año en Baltimore.