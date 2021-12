MIAMI, Estados Unidos. — El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció este lunes que uno de sus colaboradores, Alexis Sabatela Ugarte, fue golpeado en la prisión de Kilo 9, en la provincia de Camagüey.

La organización, con sede en Madrid (España), compartió en redes sociales un audio de una mujer que aseguró que el activista había sido reprimido en ese centro penitenciario.

“Acabo de recibir una llamada desde la prisión de Kilo 9. A Alexis Sabatela le cayeron a golpe y los tienen todo golpeado. Está que no puede respirar. Lo tienen tirado en el aula y no lo sacan para destacamento”, señaló la fuente, cuyo nombre no fue revelado.

El OCDH indicó que Sabatela Ugarte fue arrestado el pasado 26 de noviembre “por militares disfrazados de personal sanitario”. Desde entonces, permanece en la prisión de Kilo 9.

“Se encuentra incomunicado desde su traslado a ese centro penitenciario días después de su arresto el pasado 26 de noviembre, que fue ejecutado por militares disfrazados de personal sanitario”.

Según el propio OCDH, Sabatela Ugarte “no ha recibido asistencia médica posterior a la golpiza y refiere dificultad para respirar”.

“Hacemos responsables al gobierno cubano por lo que le pueda ocurrir ya que Alexis Sabatela, según resúmenes médicos, tiene antecedentes de un traumatismo craneoencefálico (marzo 2016) con hematoma epidural laminar izquierdo no operado, osteoma occipital izquierdo e hipoacusia de oído derecho. Nos preocupa su integridad física ya presenta patologías que son secuelas de anteriores maltratos en las prisiones”, advirtió ese organismo.

Los presuntos maltratos contra el activista también fueron denunciados en por usuarios en redes sociales.

“Eso es maltrato y es castigado (…) En una cárcel donde no deberían pasar estas cosas. Informen a la prensa radio a todos los medios de comunicación”, comentó en Facebook Ligia Constanza Acosta Sánchez.

Además de colaborador del OCDH, Alexis Sabatela Ugarte forma parte del Comité Pro-liberación de Presos Políticos. En los últimos meses, el activista había sido víctima del acoso de la política debido a las visitas que realiza a las familias de los detenidos del pasado 11 de julio.

