MIAMI, Estados Unidos. – “El problema de la economía cubana no es un problema coyuntural, sino estructural, de raíz, de un sistema económico socialista que el régimen está obsesionado con no cambiar y que no tiene funcionamiento alguno”, dijo este miércoles el profesor y economista Elías Amor Bravo en una entrevista con Martí Noticias.

El experto criticó duramente el sistema económico de la Isla, que acaba de cumplir 65 años: lo calificó de “obsoleto” y dijo que no responde a las necesidades de un país dentro de la economía global.

Amor Bravo también cuestionó la justificación del régimen de culpar al embargo de Estados Unidos por sus problemas económicos: “Lo cierto es que es un sistema perverso, que limita las libertades de los agentes económicos, que impide el derecho de propiedad y que impide el mercado como instrumento de asignación de recursos”.

Además, el experto señaló que las necesarias reformas estructurales no se están realizando, lo que conlleva un deterioro continuo de la economía cubana. En relación al reciente anuncio del aumento del precio de la gasolina, el economista explicó que esto llevará a prácticas como la compra y venta de combustible en diferentes monedas, lo que finalmente resultará en un ciclo inflacionario.

Por otro lado, Amor Bravo describió las medidas del régimen para 2024 como perjudiciales para la población que no cobra en divisas y enfatizó que Cuba tiene uno de los índices más bajos de motorización del mundo, por lo que el aumento en el precio de la gasolina parece ser más una medida recaudatoria dirigida a los turistas.

El economista también fue pesimista sobre las inversiones internacionales en Cuba, citando el cansancio de financiadores como la Unión Europea en sostener proyectos que terminan en manos de organizaciones controladas por el régimen. Subrayó la irresponsabilidad del régimen comunista al no devolver créditos y mantener un alto riesgo de impago de sus deudas internacionales.

En diciembre pasado, el también economista cubano Pedro Monreal aseguró en la red social X, antes Twitter, que las medidas anunciadas por los gobernantes cubanos ante las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) constituían “un paquete de austeridad”.

“No se aprecia un plan concreto para ‘dinamizar’ la economía. Hay anuncios generales en diversos ámbitos, pero un alto porcentaje de las medidas concretas son alzas de precios/tarifas que afectan el nivel de vida (gasolina, gas, electricidad, agua, transporte)”, escribió el economista.

Tras los anuncios de Miguel Díaz-Canel, Manuel Marrero Cruz y otros dirigentes del régimen cubano, los medios de propaganda de la Isla presentaron las nuevas medidas como un modo de “dinamizar la economía” y evitaron referirse a un plan de choque o austeridad.

Las medidas incluyen aumentos en los precios de los combustibles, la electricidad, el agua y otros servicios, así como el fin del subsidio universal a la canasta de alimentos básicos. La crisis económica que enfrenta Cuba, marcada por la escasez de productos básicos, inflación galopante y apagones frecuentes, ha llevado a una migración sin precedentes y a un creciente descontento social.

