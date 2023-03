MADRID, España.- Las ONGs Observadores de Derechos Electorales, Comisión Cubana de Defensa Electoral y Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales denunciaron anomalías en el proceso electoral desarrollado en Cuba este 26 de marzo.

En un comunicado conjunto, citado por la agencia EFE, las ONGs señalaron que estas votaciones han sido las “más irregulares” en la Isla desde 1976.

De acuerdo a estos observadores, los datos ofrecidos por el Consejo Electoral Nacional (CEN) “no parecen corresponderse con la rigurosa observación independiente, con los testimonios espontáneos de la ciudadanía y con la profusión de imágenes, índices todos en la dirección de mostrar la baja participación ciudadana en la votación a lo largo del país”.

Vale destacar que el CEN indicó que hasta las 5:00 de la tarde de este domingo había asistido a las urnas un total de 5 711 397 cubanos; cifra que representa el 70.34 por ciento del censo electoral.

Las ONG mencionaron que hubo padrones electorales no publicados a tiempo, colegios electorales sin censos a la vista, colegios donde votaban personas no inscritas y locales donde no se permitía votar a todos los registrados.

Asimismo, se refirieron al abuso de “la práctica excepcional de llevar las boletas a las casas de los electores, una forma de coacción del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los centros de votación”.

“Haber negado el ejercicio de escrutinio ciudadano e independiente arroja serias dudas sobre los resultados que se ofrecieron a lo largo de la votación”, apunta el comunicado.

Además, denunciaron la “coacción y represión” contra activistas y observadores independientes, observadores que “pretendían monitorear el proceso electoral y participar del escrutinio, tal y como autoriza y respalda la ley”.

Durante la jornada se cortó el servicio a internet a periodistas independientes en varias provincias. Fueron sitiados, en Camagüey, los opositores Marisol Peña Cobas y José Luis Acosta; y en La Habana, la activista Zelandia Pérez Abreu y el periodista independiente Juan Manuel Moreno, entre otros. La activista Elsa Litsy Isaac fue detenida y golpeada cuando intentó participar como observadora electoral en Palma Soriano, Santiago de Cuba.

Mientras que los colaboradores de CubaNet Enrique Díaz, Ángel Cuza y Osniel Carmona denunciaron asedio y vigilancia durante el día.

Para estas parlamentarias se votaba por los 470 candidatos a diputados para la Asamblea Nacional del Poder Popular; todos seleccionados por organizaciones de del Partido Comunista de Cuba (PCC), el único legal en la Isla.