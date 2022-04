MIAMI, Estados Unidos. – La periodista de CubaNet María Matienzo denunció este martes que dos agentes de la Seguridad del Estado se habían presentado en su casa para advertirles a ella y a su pareja, la activista Kirenia Núñez Pérez, que no salieran a la calle el próximo 1ro. de Mayo.

“Justo hoy Día de la Visibilidad Lésbica según la ONU, vienen dos segurosos a nuestra puerta a decirnos que ‘no quieren confrontación’ pero que recordemos que el 1ro. de Mayo está cerca, que nos estemos tranquilas. Con una ‘amabilidad’ cínica”, escribió Matienzo en Twitter.

En conversación posterior con CubaNet, la reportera y escritora ofreció nuevos detalles del “encuentro”. “Nos tocaron a la puerta para amenazarnos básicamente aunque el tono haya sido en extremo amable, rayando con el cinismo, por supuesto”.

“[Nos dijeron] que no nos querían hacer sentir incómodas, pero ya su presencia misma es incómoda. Les dije que lo lógico sería que no tuvieran que hacer nada en mi puerta y que no tuvieran que venir aquí a amenazarnos ni nada”, contó Matienzo.

De acuerdo con la reportera esta vez “fueron dos agentes [hombres] de la Seguridad del Estado con el mismo discurso”.

“Hubo un momento en que uno de ellos dijo que nosotros teníamos los mismos derechos. Claramente le rectifiqué: nosotros no tenemos los mismos derechos [que el resto de los cubanos] porque esta situación de violencia por la que nos hacen pasar no es nada agradable”.

“Es muy desagradable tener a un par de desconocidos en la puerta diciéndote que el Primero de Mayo nos estemos tranquilas”, agregó.

Para Matienzo, el acoso contra ella y su pareja es “parte de una estrategia colectiva que incluye la intimidación de mujeres activistas y periodistas. Nosotras nunca nos libramos de esto. Solamente el hecho de que [los agentes de la Seguridad del Estado] estén ahí ya es una confrontación”, lamentó.

En marzo de 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Matienzo y su pareja.

“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho aportadas por los solicitantes, la Comisión considera que la información presentada demuestra prima facie que María de los Ángeles Matienzo Puerto y Kirenia Yalit Núñez Pérez se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que sus derechos a la vida e integridad personal están en riesgo de daño irreparable”, señaló la CIDH en su Resolución 26/2021.

