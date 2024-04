LA HABANA, Cuba. – Varias familias que residen en el edificio Ultra del municipio capitalino Centro Habana denunciaron que hace más de dos meses enfrentan una “terrible situación” con el suministro de agua potable.

“Aquí en este edificio siempre ha habido su problemática del agua, pero nunca como ahora: afectaciones de cuatro y cinco meses sin tener agua. A veces te la ponen 20 minutos, pero no llega a todos los pisos. Esto que se ve actualmente nunca se había visto”, explicó María Ester Vásquez Padrón, quien reside en el edificio desde 1980.

El inmueble está ubicado en la calle Reina, número 109, entre Ángeles y Rayo, sobre la tienda Almacenes Ultra. En él residen alrededor de 62 familias que, en su mayoría, no tienen otra opción que pagar entre 700 y 1.000 pesos para llenar un tanque de 55 galones de agua.

“Algunas personas que se dedican a llenar los tanques cobran hasta 850 pesos, pero cuando la situación está apretada y tienen que ir a buscarla más lejos pueden cobrarte hasta 1.000 pesos. Aquí la mayoría son pensionados, así que lo que les pagan solo sería para agua”, lamentó Virgen Almaguer González, otra de las residentes del inmueble, que agregó que las cubetas de 20 litros de agua tienen un valor de entre 70 y 100 pesos cubanos.

El edificio donde residen los vecinos entrevistados, en Centro Habana (Foto de los autores)

Sobre el tema, José Ángel Lestuane Lescaille, encargado del llenado de la cisterna del edificio, aclaró que la falta de agua se debe a la poca fuerza con que llega el líquido.

“Se ha hablado de que no hay presión de agua por [problemas con] los motores [que impulsan el agua desde el acueducto], pero también hay una asignación de pipas que no está funcionando con sistematicidad. Por eso es que llevan meses sin recibir agua estas personas”, explicó Lestuane Lescaille.

Según dijo, las autoridades envían el camión cisterna una vez a la semana, lo cual resulta “insignificante” por la altura y extensión del reservorio de agua del edificio, que en el pasado funcionaba como reserva contra incendios del municipio Centro Habana.

“Como mínimo tienen que mandar ocho pipas de 10.000 litros para poder darle una toma de agua a todas las familias del edificio”, apuntó.

Según Raquel Rodríguez Ramos, la situación es de conocimiento de todas las autoridades municipales; sin embargo, “el problema no se resuelve”. “Se ha ido a varios lugares al Poder Popular, se ha visto al intendente, a varias personas de las que tienen que ver con el agua y realmente no resulta”, lamentó.

“Yo misma he tenido que tomar agua de lluvia, recogerla, hervirla y tomármela. No la puedo pagar porque me quedo sin comer”, aseguró la anciana de 78 años.

