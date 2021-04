MIAMI, Estados Unidos.- Unos 20 nuevos diplomáticos canadienses presentaron síntomas de lo que se conoce como “síndrome de La Habana”, informó este martes Global News.

El sitio de noticias de ese país publicó la información luego de que tuviera acceso a una carta enviada al ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, a fines de la semana pasada.

Fechado el 21 de abril de 2021, en el documento diplomáticos y familiares protestaban porque la cancillería canadiense planeaba ampliar su personal diplomático en La Habana, debido a la ausencia de estos incidentes desde 2018 y ocultaba información.

“Se explicó —en una reunión de altos mandos del gobierno— que una razón clave para este cambio era que no se habían reportado más lesiones cerebrales desde 2018. De hecho, esto no es exacto”, dice la carta.

Según la información, en dicho encuentro el 26 de febrero funcionarios y familiares fueron informados de que “la Universidad de Dalhousie ha evaluado a 25 diplomáticos canadienses adicionales por lesiones cerebrales desde marzo de 2020”.

La cancillería canadiense Global Affairs Canada (GAC) “continúa ocultando información a los diplomáticos y al público canadiense sobre el número de personas diagnosticadas con lesiones cerebrales, y la última actualización se proporcionó hace dos años”, dice el texto de la carta.

“La declaración oficial en el sitio web de la Embajada de Canadá en Cuba informa que ‘no hay nuevos incidentes desde principios del otoño de 2017’. Esto es categóricamente falso”, añadieron los firmantes.

La carta contrasta con la información que GAC otorgara a Global News en octubre de 2020, cuando aseguró que no había habido nuevos casos confirmados. Ante la solicitud de reponder varias interrogantes sobre el aparente malentendido, el director de comunicaciones de Garneau no respondió, y remitió las preguntas a GAC, que no ofreció las respuestas solicitadas.

John Babcock, portavoz de GAC dijo en un correo electrónico que “desde el comienzo de los incidentes de salud, la salud, la seguridad y la protección de nuestro personal diplomático y sus familias sigue siendo una prioridad”, citó Global News.

El “síndrome de La Habana” comenzó a finales de 2016, cuando cerca de 50 funcionarios estadounidenses en Cuba, entre ellos diplomáticos presentaran una serie de síntomas que incluían zumbidos agudos y presión en los oídos, así como pérdida de audición y equilibrio, fatiga y dolores de cabeza residuales. Algunas víctimas han sufrido daños cerebrales a largo plazo.