MIAMI, Estados Unidos. – El ministro del Interior del gobierno interino de Bolivia, Arturo Murillo, prometió encarcelar de por vida al expresidente Evo Morales por su supuesta implicación en las protestas antigubernamentales de las últimas semanas.

Murillo acusa a Morales de terrorismo y asegura que el exmandatario ordenó bloquear La Paz para dejarla sin combustible y alimentos.

“Esto es terrorismo y esto es sedición (…) Hemos pedido la pena máxima de 30 años de prisión (…) Cualquier terrorista debe pasar el resto de su vida en la cárcel, cualquier terrorista, Evo Morales o quien sea. No se trata de si sos un ex presidente, o blanco o negro o un campesino”, declaró el funcionario al diario británico The Guardian.

El ministro del Interior del gobierno de Jeanine Áñez toma como base el una grabación de audio difundida hace pocos días en la que Morales da instrucciones al dirigente campesino, Faustino Yucra Yarwui, para tender un cerco sobre la ciudad capital.

El audio ha sido calificado por Murillo como una prueba definitiva del presunto crimen y aseguró que se trataba de un material genuino “al 200 por ciento”.

“Fue hace tres días esta llamada, las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar, tengo que proteger mis fuentes”, indicó Murillo al rotativo británico.

Morales, por su parte, ha rechazado las acusaciones del funcionario y ha denunciado presiones para impedir su regreso a Bolivia.

Pese a ello, el mandatario no cuestionó la autenticidad del audio.

“Hablo con todos los que me llaman. A veces no los conozco. A veces buscan orientación”, dijo Morales a The Guardian.