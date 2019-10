Nuevo grupo opositor emite informe sobre detenciones arbitrarias en Cuba

LA HABANA, Cuba. – Un informe del Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) ha aportado nuevos datos sobre las cifras de presos políticos, arrestos arbitrarios y de personas reguladas por las autoridades de la isla.

El reporte señala que en Cuba hay 124 presos políticos y 146 activistas que han sido impedidos de salir del país y que, solo en septiembre de 2019, fueron reguladas 14 personas, de las cuales ocho han sido mujeres.

Se registran “392 arrestos arbitrarios, de ellos 210 a mujeres, algunos convertidos en detenciones por durar más de 72 horas, y uno que se tornó en prisión”, asegura el documento de una nueva organización surgida a raíz de una alianza entre miembros de la disidencia.

“Nos unimos para darle continuidad a los informes que emitía periódicamente la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), dirigida por Elizardo Sánchez. La idea es que no haya un vacío en cuanto a estadísticas mensuales sobre la represión en Cuba, así que este esfuerzo en conjunto será hasta que la Comisión retome su trabajo”, asegura Kirenia Yalit Núñez Pérez, coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana.

“El informe recoge nombres, fechas, las fuentes de información y circunstancias en las que ocurrieron los actos represivos, pero también describimos los problemas sociales y la crisis que atraviesa el país y que agravan de alguna manera la violencia a la que son sometidos los y las activistas cubanas”, asegura.

“Es un informe parcial porque la información que nos llegó depende de los reportes de otras organizaciones. Aunque tratamos de reactivar y de mantener viva la red que tiene la Comisión, esta es solo nuestra primera experiencia, aunque el prestigio que da la presencia de Martha Beatriz Roque como supervisora ya es un aval de confianza”, dice Núñez Pérez.

No obstante, a lo “parcial” del corte estadístico, aparecen recogidos 30 hostigamientos y 16 de ellos sobre las mujeres opositoras; y ocho allanamientos, “la mayoría en Santiago de Cuba”, recoge el documento.

“Nos faltó detenernos más en analizar por qué la mayor parte de las mujeres que han sido acosadas, hostigadas y reprimidas pertenecen a las Damas de Blanco -señala la coordinadora- pero nos hemos detenido en los casos más delicados del mes. Los del activista de la UNPACU Ovidio Martín Castellano y del periodista de Cubanet Roberto de Jesús Quiñones, ambos condenados a 5 meses y 1 año de privación de libertad, respectivamente; y en Guillermo del Sol, que lleva más de 40 días de huelga de hambre, su vida peligra y fue expulsado de un hospital en su provincia.”

“También se ha publicado de forma parcial la lista de presos políticos que ofrece la organización Cubans Prisioners Defenders y no hemos olvidado mencionar a los siete presos políticos que llevan entre 21 y 26 años en diferentes cárceles y que han sido sancionados a 30 años de privación de libertad”, explica.

“Hemos hecho una revisión del listado de Regulados que ha publicado el Instituto Patmos y hemos tratado de actualizarlo en la medida de lo posible porque es un mecanismo represivo que varía y aunque el derecho a viajar de algunos activistas ha sido limitado en reiteradas ocasiones, a otros se les ha levantado la limitación, entonces siempre puede ser imprecisa la información que se brinde.”

El CCDH señala en amarillo a “los presos de conciencia, declarados por Amnistía Internacional, se encuentren en prisión, en licencia extrapenal o en régimen domiciliario y denunciamos que el 8,7% son mujeres, una de las cifras más altas que hemos tenido hasta el momento. A esto se suma la situación de algunos líderes que apenas pueden salir de sus casas porque son detenidos y sobre los que no se ha dictado ninguna sentencia -se refiere específicamente a Bertha Soler, líder de las Damas de Blanco y a su esposo, el expreso político Ángel Moya-, sobre quienes el hostigamiento ha llegado al extremo de que la policía política solo les permite moverse en áreas limitadas convirtiendo su casa en una prisión”, denuncia.

Luego de analizar el reporte del mes de septiembre, Núñez Pérez, llega a conclusiones poco alentadoras para la oposición cubana. “Todo señala a una misma dirección: el aumento de la represión en la medida que el régimen se sienta más en evidencia por su mala gestión que ha llevado a esta crisis “coyuntural”, pero que todos sabemos que cumple 60 años de miseria. Al menos este mes, se han ensañado con los activistas de Santiago de Cuba y contra las mujeres de cualquier parte del país. Y no son buenas noticias para nosotros, pero la cantidad de nombres nuevos que tuve que introducir en la base de datos me dice que cada día somos más, y eso no es una buena noticia para el régimen tampoco”.