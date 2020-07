Nuevo feminicidio en Cuba: asesinan a joven y a su bebé de menos de dos años

MIAMI, Estados Unidos.- En otro feminicidio en Cuba, una joven de 22 años y su hija, de 1 año y 8 meses, fueron asesinadas este lunes en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, según informó en un video subido a la plataforma de YouTube la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU).

Algunos vecinos del lugar denunciaron que el feminicidio habría sido cometido por la pareja de la joven, quien atacó a la víctima con 20 puñaladas, y la pequeña “fue violentamente arrebatada de los brazos de su madre, asesinada”.

“Pedimos que estos hechos sean sancionados con el rigor de la ley; se frene la violencia hacia la mujer, hacia los menores y la vida nos sonría con providencia. No queremos ver más estas muertes violentas”, dijo un miembro de la UNPACU en el video, en el que se transmite imágenes del funeral.

El usuario de la red social de Facebook, Emilio Almaguer De la Cruz, compartió el video trasmitido por la UNPACU y envió sus “condolencias a familiares y amigos de la niña y su madre. Mi más alto desprecio por quien impidiera su derecho a la vida. Baracoa reclama justicia a este horrendo crimen”.

La publicación tiene cientos de comentarios de personas que incluso conocían a las víctimas, y de vecinos del municipio que aseguran esta no es la primera vez que ocurren feminicidios en el territorio.

“Soy de Baracoa y siento tanta tristeza. No es la primera vez que sucede, he oído de otras mujeres que han sido asesinadas por sujetos de esa índole, pero ellos saben que no les pasará nada. Irán presos unos 20 años y si se portan bien a los 15 o 12 están en la calle (…)”, reclamó Andy Vázquez.

El pasado 20 de abril la agencia Inter Press Service (IPS) informó que el día 16 de ese mes habría ocurrido un “lamentable feminicidio” en la comunidad rural El Indio, del municipio Amancio, en la provincia Las Tunas.

De acuerdo a la publicación de IPS en su cuenta de la red social de Facebook, varias personas reportaron “la muerte de una mujer y sus dos hijas, de dos y cinco años de edad, supuestamente a manos del exesposo, que ya no vivía con ellas”.

Que se sepa, el caso del mes de abril fue el segundo feminicidio en Cuba en lo que va del 2020, y el primero desde que se decretaron las medidas de distanciamiento social, pues a mediados de enero apareció en las ruinas de un antiguo cine en La Habana el cuerpo desnudo de una mujer, presuntamente lanzada por su agresor desde el apartamento en el que vivía.

El 5 de mayo la página de Facebook Yo sí te creo en Cuba denunció el asesinato de una joven embarazada en Güira de Melena, provincia de Artemisa, quien habría muerto a manos de su expareja, recientemente excarcelado.