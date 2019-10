Nuevo Cardenal cubano pide a sus fieles perseverar en la fe

MIAMI, Estados Unidos.- El nuevo Cardenal cubano, Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, les pidió a sus fieles cubanos que mantuvieran la fe en Cristo y siguieran siendo fieles, informó ACI Prensa.

Poco después de haber sido creado Cardenal, este sábado 5 de octubre, por el Papa Francisco en el Vaticano, García Rodríguez concedió una entrevista en la que lanzó un mensaje a los cubanos.

“Le pido a mi Iglesia cubana, la Iglesia de Cristo en Cuba, continuar siendo fiel, continuar realizando la maravilla de la fe, la esperanza y la caridad, y perseverar en este camino que ha sido un camino largo, pero al mismo tiempo hermoso, un camino como el de Emaús, pero en el que siempre ha estado presente Jesucristo, con su Palabra, con su Eucaristía y con su cercanía y su compañía”.

Así mismo, en sus declaraciones Monseñor García Rodríguez agradeció “a Dios, al Espíritu Santo y al Papa por esta elección, por haberme pedido formar parte de la Iglesia de Roma, por haberme pedido dar hasta la vida por la causa del Evangelio”.

“Doy gracias a Dios por la Iglesia que anuncia el Evangelio, que celebra el día del Señor, que enseña el Catecismo, que practica las obras de caridad”.

“La Iglesia que me ha bautizado, que me ha confirmado, que me ha ungido sacerdote, que me ha ungido obispo y me ha pedido ahora ser cardenal. Así que una inmensa gratitud a toda esta Iglesia, al Papa y a todos aquellos que dan un hermoso testimonio a lo largo de su vida, en tantas partes del mundo, en situaciones difíciles pero que con amor y con entrega van viviendo el Evangelio de Cristo, anunciándolo y cautivando a muchas personas, más que con las palabras, con el testimonio”.

El Arzobispo de La Habana fue creado cardenal junto a otros 12 obispos en una ceremonia celebrada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, durante el Consistorio Ordinario Público este 5 de octubre.