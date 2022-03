MADRID, España.- En diciembre pasado, la revista El Estornudo publicó un reportaje en el que cinco mujeres cubanas denunciaban los abusos sexuales sufridos a manos del trovador Fernando Bécquer.

Este lunes, el propio medio ha revelado nuevas víctimas del músico que también han decidido denunciarlo.

En esta ocasión dieron testimonio 16 mujeres; la mayoría de ellas tenía entre 15 y 23 años en el momento del suceso.

Las descripciones sobre el proceder de Bécquer de las nuevas entrevistadas coinciden con lo referido por las mujeres en el primer artículo de El Estornudo.

Fernando Bécquer se acercaba a jovencitas que recién habían entrado a la Universidad o aún se encontraban en el preuniversitario. Las conocía por lo general en espacios universitarios o relacionados con la trova, como la Facultad de Comunicación, en G y 21, el Parque G, la Casona de Línea o las peñas en el centro cultural Fresa y Chocolate.

Con el pretexto de hacerles consultas religiosas, “limpiezas” o tirarles los caracoles, invitaba a su casa a estas muchachas, que por lo general estaban atravesando problemas con sus parejas o familiares.

Ya en su casa, “como parte del ritual religioso”, les realizaba sexo oral o les pedía que se lo realizaran a él.

Algunos de los recientes testimonios parecen coincidir, por la época, con las primeras veces que Bécquer comenzó a cometer estos delitos.

Por ejemplo, Roxana*, explica que en 1999, año en que tenía una estrecha amistad con el músico, no era una aberración que anduviera con universitarias, “porque él tenía más o menos la misma edad”.

“La aberración es que ahora, teniendo más de 40 años, siga saliendo con chicas de 19”, dice Roxana.

Lo relatado por Violeta* se corresponde al 2008, y ella solo tenía 15 años, “estaba en primer año de Instructores de Arte”.

“A Fernando Bécquer lo conozco desde pequeña… Él era alguien a quien yo le tenía cierta confianza, porque era amigo de alguien de mi familia. Con 15 años no me pude imaginar lo que pasaría”, cuenta Violeta.

Después de su relato, concluye: “Nos pareció muy vergonzoso, pero no sabíamos que habíamos sido víctimas de un abuso. Teníamos 15 años, que es una etapa de vulnerabilidad, de adolescencia, de estar becadas”.

Mientras que Carmen* manifestó, “después de contarlo (por primera vez) fue peor, esas imágenes se han vuelto cada vez más recurrentes en mis noches, y no sé qué lo desencadena. El resto del tiempo soy funcional, no me acuerdo de eso”.

Otras testigos, como Isis Urgell, señalaron que Mauricio Figueral y Adrián Berazaín siempre estaban con Bécquer.

“Pienso que había un pacto de silencio entre ese grupo. Nunca nos dijeron que tuviéramos cuidado con él”, apunta Urgell.

Tras las primeras denuncias, Fernando Bécquer se limitó a manifestar que “no les daba credibilidad”.

Según informó Cubadebate en diciembre pasado, el trovador cubano está bajo “un proceso investigativo que implica a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Fiscalía General de la República (FGR) y los tribunales correspondientes”. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no se han vuelto a pronunciar al respecto.

