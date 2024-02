MADRID, España.- El reconocido trompetista cubano Arturo Sandoval expresó su pesar por el estado desolador de las calles de Cuba, que se han transformado en auténticos vertederos. A través de sus redes sociales Sandoval arremetió contra aquellos que, a pesar de la crítica situación del país, siguen respaldando al régimen castrista.

“Quienes respaldan la dictadura y los regímenes totalitarios, contemplen estas imágenes de La Habana, Cuba, nuestra hermosa Isla, sumida en la miseria y la desesperanza”, expresó el destacado músico.

Sandoval compartió imágenes publicadas por CubaNet en los últimos días donde se evidencian grandes acumulaciones de desechos en el municipio capitalino de Centro Habana.

En un reportaje para este medio a comienzos de año, Ernesto Pérez Chang señaló que “el problema de la basura sin recoger ha escalado hasta su momento más crítico (este en que hay más vertederos que calles transitables, en que hay más podredumbre que alimentos) y quizás lo más preocupante no es tanto la insalubridad que nos agrede a la par del hambre sino la resignación casi bestial que invade a algunos, como si eso que ya no ven ni huelen ni les produce asco formara parte de su naturaleza, de su “identidad revolucionaria”, la misma que los hizo aceptar en algún momento, sin trauma alguno, que en cada cuadra hubiera un comité, así como ahora hay un basural desbordado”.

Pérez Chang, que recorrió el Reparto Eléctrico y mostró los basureros que lo inundan, conversó con un vecino, presidente de un Comité de Defensa de la Revolución. El hombre, también delegado, le explicó sobre la inexistente recogida de basura: “Cuando no es por falta de combustible es porque no hay carros para recogerla, ahora dicen que faltan trabajadores, que están priorizando las calles principales, pero ni eso. Estoy a punto de dejar todo, hasta el CDR y toda esa basura, si no puedo resolver nada”.

Algo similar ocurre en una gran cantidad de barrios de La Habana. “Miro el panorama: el mosquero y la inmundicia, los gatos, los perros y hasta personas husmeando para sobrevivir en las montañas de basura que hay en las calles, y me parece que sigo en Angola. No recuerdo que esto pasara antes, no así”, dijo a CubaNet Ángel Martínez Fumero, veterano de la guerra civil en el país africano y residente en Santos Suárez.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.