MADRID, España. “Del cielo cayó un pañuelo con cuatro gotas de agua, y en cada punta decía: ¡Nos vamos pa´ Nicaragua!”, así parodiaron a coro estudiantes de una escuela en Cuba, como se observa en un video compartido este jueves en Tik Tok.

El video, que se está volviendo viral en las redes sociales, no precisa la fecha ni de qué centro escolar se trata, pero sí se aprecia, por los uniformes, que son jóvenes de un preuniversitario.

La parodia salió del humorista y youtuber cubano José Ernesto Carnota, quien había compartido “el poema” en sus historias de Instagram.

Identificado en esta red social como @carnota-, explicó que la idea surgió a partir de un doblaje humorístico que realizó a un capítulo de la serie televisiva cubana Calendario.

Hace una semana “hice un doblaje como una broma. Y resulta que ahora me levanto y veo a muchos niños haciendo el poema, cosa que me pone feliz y a la vez me preocupa”, comentó.

Carnota también es conocido por sus “máquinas” (bromas telefónicas), en las que llama a un número de teléfono al azar y se identifica como “Rosi Ruz Ruz”, su personaje más popular.

El pasado 22 de noviembre, el Gobierno de Nicaragua estableció el “libre visado” para los ciudadanos de Cuba. Desde entonces, se ha dado un éxodo masivo de cubanos hacia este país, motivados con la oportunidad de llegar al sur de Estados Unidos, sin pasar por la peligrosa frontera entre Colombia y Costa Rica.

