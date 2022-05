MIAMI, Estados Unidos. – El exprisionero político cubano Silverio Portal Contreras protagonizó otra nueva protesta contra el régimen este viernes, cuando apareció sentado en medio de un charco con un cartel que decía “Nos hundimos en la mierda. Libertad”.

“Esta es la cochina calle que existe en unos de los vecindarios de Cuba”, agregó en Facebook al publicar la foto de su sui géneris protesta.

En junio de 2018, tras realizar una protesta pacífica en La Habana, Portal Contreras fue condenado a cuatro años de prisión por los presuntos delitos de “desacato” y “desorden público”.

En 2019 varios organismos internacionales como el Parlamento Europeo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigieron su liberación. Finalmente, en diciembre de 2020 el activista fue liberado bajo licencia extrapenal debido a su delicado estado de salud.

No obstante, un año después el régimen cubano revocó su libertad y lo volvió a enviar a prisión a pesar de sus padecimientos de salud.

De hecho, en abril de 2021, tras recibir una citación oficial de carácter urgente para comparecer ante la jueza de Ejecución del Tribunal Municipal de La Lisa, el opositor cubano había denunciado que las autoridades del régimen estaban buscando la manera de “arrastrarlo a la prisión de nuevo”.

“En estos momentos me encuentro delante de la prisión 1580, en la que voy a ingresar después de haber sido condenado por la Seguridad del Estado a cuatro años de privación de libertad. Estaba con licencia extrapenal por haber sufrido una isquemia y un infarto cerebral. No me siento bien todavía y temo por mi salud y mi integridad física en prisión”, dijo el opositor poco antes de entrar en prisión, en noviembre de 2021.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.