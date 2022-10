LA HABANA, Cuba. – “La comida está muy mal elaborada, están cocinando sin sal y sin aceite; nos dieron de comida sopa con una papa hervida, eso no hay quien se lo coma. Nos están matando de hambre”, denuncia desde la Isla de la Juventud el preso político Osvel Barzagas Claro, en llamada telefónica realizada este lunes a la activista opositora Dayris del Sol.

“Estaba muy alterado. Me dijo que están pasando hambre, que apenas le dan una o dos comidas al día”, aseguró Del Sol a CubaNet. En una segunda llamada, realizada minutos después, “me dijo que uno de los guardias, al escucharlo quejarse, le dijo que si no le gustaba la comida que no se la comiera”.

El mes de junio último, Osvel Barzagas Claro, activista del Partido Autónomo Pinero, fue condenado a 10 meses de privación de libertad por un supuesto delito de “desobediencia”. La Fiscalía levantó cargos en su contra por romper su teléfono celular antes de entregarlo a la Seguridad del Estado para su confiscación.

El hecho ocurrió el 21 de abril del presente año, cuando los oficiales de la Seguridad del Estado Iraimis Durán Elías, jefa del Departamento contra la Contrarrevolución en la Isla de la Juventud y su subalterno, Wilmer Martínez Góngora, le impusieran una multa de 3 000 pesos con la correspondiente confiscación de su teléfono celular en base al Artículo 68, inciso i, del Decreto-Ley 370.

En esta ocasión, Barzagas permaneció cuatro días detenido e incomunicado en la estación policial del territorio. Primero le dijeron que lo acusarían de “atentado” pero finalmente lo acusaron por “desobediencia”. Fue liberado bajo fianza de 6 000 CUP. El 11 de julio, el Tribunal Municipal de la Isla de la Juventud ratificó la sentencia.

“(…) Aclaro que los señores no tenían ni una orden de decomiso ni de ocupación de mi móvil, lo cual me dijeron que era verbal. Es un abuso total de poder. En mi país, Cuba, no respetan los derechos humanos; en Cuba los ciudadanos no tenemos ningún tipo de derecho. Sé que esto es patraña y obra de la Seguridad del Estado, a los cuales hago responsables si me llegara a suceder cualquier cosa en prisión, lo más mínimo. Esto me demuestra que no estoy equivocado, ni yo ni los que piensan diferente. Patria, vida y libertad para todos los presos políticos, abajo la dictadura, vivan los derechos humanos, viva Cuba libre”, publicó en su perfil de Facebook al conocer la ratificación de la sentencia.

Antes de ser trasladado a la prisión conocida como “La 60”, en el mismo territorio, expresó: “Considero que soy otro joven que ha sido víctima de la represión de este Gobierno, solo por pensar diferente. No soy un delincuente y nunca he sido sancionado penalmente; aquí, en la Isla de la Juventud, todos me conocen y me quieren. Hago un llamado a la opinión pública internacional a que esté pendiente a todo lo que está sucediendo en Cuba con todos los jóvenes que, como yo, están siendo víctimas de la represión de este Gobierno”.

Según establece el punto 22” de las “Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos”, conocidas como “Reglas Mandela”, todo recluso “recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y de sus fuerzas”.

Barzagas estuvo entre los manifestantes del 11 de julio (11J) de 2021 en la Isla de la Juventud; fue detenido ese día y liberado un mes más tarde bajo fianza, medida que luego le conmutaron por una multa administrativa de 3 000 pesos en virtud del Decreto-Ley No. 310, artículo 8, inciso 3.

Actualmente, Prisoners Defenders registra la cifra récord de 1 026 presos políticos en Cuba.

