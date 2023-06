MADRID, España.- El locutor cubano Yunior Morales, conocido por sus críticas al régimen y los gobernantes de la Isla, denunció esta semana estar siendo amenazado “de manera solapada y a través de perfiles falsos que no muestran la cara”.

“Yunior, ten cuidado por ahí”, “Yunior, no salgas solo de noche”, son algunos de los mensajes que está recibiendo, explicó en una directa en Facebook, donde aseguró que no tenía miedo, sino que estaba alertando a sus seguidores.

“No tengo miedo y no me voy a limitar y voy a salir. (…) No lo hago por miedo, lo estoy haciendo para dejarlo advertido”, insistió el locutor, quien además aseguró no tener enemigos, por lo que no hay motivos para que alguien le haga daño.

“Mis relaciones sociales son las mejores. No le he hecho daño a nadie. Yo lo que me expreso, digo la verdad. No hay motivos para que alguien me haga algo, pero si sucede yo me voy a defender, porque no tengo miedo, sépanlo”, dijo en otro momento de la directa.

Yunior Morales, a quien el régimen de la Isla prohíbe trabajar en vivo desde septiembre de 2020, en 2022 denunció las amenazas de cárcel recibidas, especialmente tras la aprobación del nuevo Código Penal.

“Me advirtieron que había pasado la línea y [que] podían tomar medidas conmigo como acusarme de desacato”, detalló en esa ocasión.

En abril pasado Yunior Morales estuvo entre las voces del ámbito cultural cubano que condenaron la censura a tres audiovisuales —El encargado, un docu-ficción de Ricardo Figueredo; y los documentales La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar, y Existen, de Fernando Fraguela y Yulier Rodríguez— que serían proyectados en la sede del grupo teatral El Ciervo Encantado. El periodista se solidarizó con los creadores y ofreció su vivienda para la proyección de los materiales.