MIAMI, Estados Unidos. – El vocero del régimen cubano Humberto López presentó en su segmento del Noticiero Nacional de Televisión del pasado sábado una foto de armas confiscadas durante la Guerra de los Balcanes como evidencia de las actividades terroristas planeadas en suelo cubano por exiliados de la Isla.

De esta forma, en la última semana López no solo ha mostrado varios videos donde jóvenes que protestaron contra el régimen en Nuevitas, Camagüey, se autoinculpan; sino que ha echado mano de fotos falsas para desinformar y amedrentar a los cubanos.

Una de las presentadas en televisión nacional fue la joven Mayelín Rodríguez Prado, conocida en redes sociales como La Chamaca del Chamaco, y quien aseguró haber recibido instrucciones de los presuntos líderes de una organización llamada Autodefensas del Pueblo (ADP).

Durante el fragmento del interrogatorio transmitido, Rodríguez Prado también apuntó que había recibido mensajes de WhatsApp de los supuestos líderes de ADP con fotos de armamento.

En un momento de sus declaraciones, Humberto López presentó la imagen presuntamente recibida por la joven y que se trata, en realidad, de una foto del armamento incautado al Ejército de Liberación de Kosovo en 1999, como demuestra Wikipedia.

El hecho escala en la estrategia del régimen para frenar las protestas populares que han ocurrido en la Isla, fundamentalmente en La Habana, a causa de los prolongados cortes de electricidad, la escasez de alimentos y la falta de libertades.

Recientemente, el propio López usó su espacio del Noticiero para amenazar a las personas que manifiestan su descontento en las calles. El vocero del régimen aseguró que quienes protesten de forma desorganizada en la vía pública tendrán que responder ante los tribunales por participar en supuestos delitos de desorden público.

En esa ocasión López tambié aseguró que Cuba estaba siendo víctima de actos de terrorismo impulsados desde Estados Unidos que buscan desatar un estallido social en la Isla.

Quieren “que la gente buena salga desesperada a las calles, que la gente buena pierda los estribos; que los que no son tan buenos, esos que hacen bastante poco o no hacen nada por su país, exijan más que nadie, que se alteren, griten, falten el respeto, tranquen las calles; que se produzcan enfrentamientos, que haya vandalismo, fuego, muerte. No estoy exagerando. Son las mismas fórmulas que se aplicar en otros países”, dijo el vocero oficialista.

