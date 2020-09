MIAMI, Estados Unidos. – El cantautor cubano Silvio Rodríguez reveló en su blog personal Segunda Cita que rechazó un premio Grammy Latino porque no quiso pedir visa al gobierno de Estados Unidos.

Según el trovador, el suceso ocurrió durante el primer año de la administración Trump, cuando la academia latina de la música le comunicó la intención de ofrecerle un premio por la obra de toda la vida.

“Quiero hacer saber, por si hay alguna duda al respecto, que hace unos años los Grammy Latinos me escribieron para otorgarme uno por la obra de toda la vida. El problema fue que tenía que ir a Las Vegas a recibirlo, pero empezaba este gobierno en USA y no tenía ganas de pedirles visa ni nada. Así que les dije a los colegas del Grammy que lo aceptaba si me lo entregaban en un concierto de barrio. Esto no pudo ser porque parece que el protocolo de Las Vegas es ineludible. Así que conste que no quedó por ellos”, señaló.

La confesión de Rodríguez se produjo en respuesta a un forista identificado como Benito de la Fuente Escalona, quien, en una de sus intervenciones, minimizó la importancia del galardón.

“Que Silvio no haya ganado un Grammy Latino no quiere decir nada. Ese premio es, básicamente, para el que vende más y se ajusta al mercado. Y lo digo con conocimiento de causa, porque voté durante cuatro años por ese premio”.

Silvio aclaró que sacó a la luz el episodio del Grammy debido a varios comentarios sobre el tema aparecidos en su blog.

“Lo puse, Benito, no porque tenga interés alguno en que se sepa, pero desde hace unos días he visto por aquí algunos comentarios y pensé que podía ser bueno aclararlo”.

Varios de los foristas señalaron que el cantautor no necesita un Grammy para avalar su trayectoria musical, al tiempo que celebraron su decisión de no pedir visa al gobierno de Estados Unidos.

“Silvio tiene el Grammy de todos los corazones cubanos, incluso el de los negacionistas, aunque no lo saben”, escribió Ernesto González, seguidor del trovador.