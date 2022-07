LA HABANA, Cuba. – Héctor Luis Pupo Quiala, un joven holguinero cuya historia fue publicada el pasado año por CubaNet, ha denunciado a este medio la desatención del Gobierno cubano y el maltrato recibido por oficiales del régimen en Canal de Saetía, la localidad donde reside.

La primera vez que Pupo Quiala dio a conocer públicamente su situación fue para exigirle al régimen medicamentos y atención médica, pues en su pueblo, lejos de la ciudad de Holguín, no recibe los cuidados que requiere su enfermedad.

El joven de 32 años padece artritis reumatoide, una enfermedad inflamatoria crónica que afecta las articulaciones y sus tejidos, y que provoca dolor intenso y rigidez. Además, se le diagnosticó una EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica), glaucoma e hipertensión arterial.

El 31 de diciembre del pasado año, como en cada visita de los dirigentes del régimen a Cayo Saetía, Héctor Luis se dirigió en su silla de ruedas hacia el puente que conecta a su poblado con Cayo Saetía y se plantó por más de cinco horas esperando ser atendido por altos funcionarios. Sin embargo, cuenta que solo recibió “maltrato” por parte de los agentes del Ministerio del Interior (MININT) que custodiaban el lugar.

“Llegué para pedir que me sacaran de aquí porque ya no tenía atención ni medicinas ni médico, pero me lo negaron todo; solo recibí abuso y atropello”, contó Héctor Luis a CubaNet.

En la entrada de Cayo Saetía fue recibido por el jefe de Sector de Levisa y por el agente “Héctor” de la Contrainteligencia Militar (CIM). “Ellos me impidieron llegar a una sombra que está a unos 10 metros y me dijeron que no me iban a ayudar, que yo siempre estaba en lo mismo”, contó.

La primera vez que el joven se plantó en el puente fue hace cuatro años durante una de las visitas de Raúl Castro a Cayo Saetía. En ese momento lo atendió un escolta del dictador y, solo por ese día, lo ayudaron con los medicamentos que necesitaba.

Entre los fármacos que necesita el joven holguinero se encuentran la cloroquina, prednisona, clordiazepóxido, calcio, captopril, metotrexato, hidroclorotiazida y diclofenaco para los intensos dolores.

“Yo no puedo seguir esperando esa ayuda que nunca llega (…). Es una tortura, no hay medicamentos, no hay ambulancias. Ponen médicos, sí, pero sin medicinas, las que tengo no son ellos las que me las dan”, lamentó.

Héctor Luis no solo pide al Gobierno la atención médica que necesita sino también el apartamento en el municipio Antilla que le prometieron dirigentes del Gobierno municipal de Mayarí tanto a él como a los pobladores de El Canal, pues según les han dicho extraoficialmente “toda la zona pasará a pertenecer exclusivamente a Cayo Saetía”.

Precisamente ese cayo, en la costa norte de Holguín, es un destino turístico reservado para las vacaciones de Raúl Castro y otros altos funcionarios del régimen.

El pasado año, tras conocerse su caso, el equipo de la película Plantados le hizo llegar el dinero necesario para sustituir su antiguo sillón de ruedas por uno nuevo y más moderno.

