MIAMI, Estados Unidos. – El cantante cubano Emilio Frías, líder de la agrupación El Niño y la Verdad, anunció en su perfil de Instagram que el concierto de la banda previsto para este viernes en La Plaza Roja de La Víbora había sido suspendido por “problemas ajenos” a la agrupación.

“Estoy super triste y decepcionado porque había organizado un gran espectáculo para hacer mi despedida, además de ser mi primer concierto masivo (es decir, en la calle) después de mi regreso a los escenarios en Cuba, pero no pudo ser”, lamentó el músico.

Asimismo, informó que este sábado estará en la Casa de la Música de Miramar, dos días antes de viajar a México. “El lunes salgo para México, los tendré a todos informados por acá de a que voy y todo lo lindo que me espera en esa, #misegundapatria”, escribió.

En noviembre de 2022, El Niño y la Verdad saltó a los titulares por la cancelación de sus presentaciones en el evento “Baila en Cuba”, donde tenía actuaciones programadas. Según denunció Frías en ese momento, se trató de un acto de censura por parte de las autoridades cubanas.

“Aquí otra prueba de la censura que estoy viviendo en Cuba… De buenas a primeras cambiaron la programación y El Niño y La Verdad quedó fuera del evento ‘Baila en Cuba’, un evento organizado entre otros, por mi propia agencia de representación con la que tengo un doble vínculo (Clave Cubana) y con la que había acordado desde hace mucho estar en esta fecha en Cuba para participar en este evento”, explicó Frías a través de Facebook.

Un mes antes, el músico también denunció que El Niño y la Verdad estaba siendo censurada desde su regreso a Cuba el 9 de octubre de 2022, tras una gira por México.

Frías explicó que desde entonces las autoridades culturales habían suspendido los conciertos que su orquesta tenía programados desde hacía más de tres meses y habían movido de la cartelera programas televisivos grabados con anterioridad.

“Hemos tenido una batalla campal y ha sido una odisea para poder presentarnos en la Isla, y aun así no hemos tenido resultado, no hemos tenido una respuesta clara y exacta de qué está pasando, aunque me lo puedo imaginar .(Si bien me dicen, en el Instituto cubano de la Música y Ministerio de Cultura que no tengo prohibición de trabajar o de salir en la Televisión Cubana, la realidad que estoy viviendo es otra completamente”, expresó.

El pasado 10 de septiembre de 2021, la agrupación fue censurada mientras ofrecía un concierto en la Casa de la Música de Galiano. Cuando Frías hablaba al público sobre la censura a su tema Cambio, agentes de seguridad del lugar le apagaron el audio.