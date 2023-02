MIAMI, Estados Unidos. – El vocero oficialista Randy Alonso Falcón, director del programa “Mesa Redonda”, arremetió este viernes contra el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine, que ha generado polémica en Cuba en las últimas horas por, supuestamente, lanzar dólares a una multitud reunida ante Hotel Packard, donde pasa sus vacaciones el artista musical.

En un artículo titulado “No es tiempo para marines (o sus remedos musicales)”, Alonso Falcón aseguró que “los bochornosos acontecimientos de la tarde de este jueves” le habían recordado a los marines estadounidenses que lanzaban monedas al mar para que niños pobres se lanzaran a buscarlas.

“Un artista neoyorquino del hip hop, de visita en Cuba, se dice que aventó desde lo alto del Hotel Packard billetes de dólares cual nuevo mesías del capital para los allí reunidos, provocando el tumulto y el desorden. La mayor parte de los presentes eran muchachos muy jóvenes, quizá conocedores de su música o de sus excentricidades”, escribió el vocero oficialista, que nunca mencionó el nombre de Tekashi 6ix9ine.

“Se afirma que el susodicho ha hecho ese tipo de acción en otros lugares, y que también ha hecho una que otra buena acción con familias pobres, en medio de su complicada historia de vida”, agregó el vocero del régimen. “Confieso que no me gusta ni su música, ni su proyección, ni su nombre manga sexual; pero ese no es el tema; ni aunque el mismísimo Elvis Presley resucitara puede venir a La Habana a armar esos shows que humillan”, también escribió.

Alonso Falcón recordó que por Cuba habían pasado “con respeto” figuras internacionales como Beyoncé, Jay Z, Katy Perry y Paul McCartney.

“Somos una nación hospitalaria, pero digna. No necesitamos de remedos de marines ni de escenas humillantes”, aseguró. “Nuestra articulación descolonizadora necesita de todas las fuerzas y de todos los momentos. La batalla es dura”, terminó.

Aunque inicialmente se informó que Tekashi 6ix9ine había lanzado fajo de dólares a los fanáticos reunidos en las afueras del Hotel Packard, el propio rapero desmintió que se tratara de él. Al compartir un video de la aglomeración ante la instalación turística escribió: “Alguien vestido como yo. Es una locura”.

También uno de los perfiles presuntamente usados por la Seguridad del Estado en Facebook, “La Página de Mauro Torres 2.0” indicó que los autores del lanzamiento de billetes eran otras personas. De acuerdo con ese perfil, mientras el rapero “se encontraba en el Hotel Packard en La Habana, unos individuos se hicieron pasar por él y lanzaron dinero desde un auto en la calle Prado, Habana Vieja”.