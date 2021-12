MIAMI, Estados Unidos. — La policía política cubana multó al activista Yeider Fuentes Árias, miembro de la Alianza Democrática Oriental (ADO), por manifestarse públicamente contra el régimen castrista.

Fuentes Árias, residente en Caimanera, provincia de Guantánamo, fue interceptado recientemente cuando se dirigía al municipio de Paraguay. A raíz de esa detención, decidió salir a la calle en protesta, motivo por el que fue multado.

“Debo denunciar las injusticias perpetradas por los esbirros castristas y canelistas, que en vez de estar pendientes de la inflación y de los altos precios de los productos, les caen arriba a los defensores de los derechos del pueblo”, dijo a CubaNet el ex preso político.

El pasado 15 de noviembre, la casa de Fuentes Árias fue sitiada para que el activista no pudiera asistir a la Marcha Cívica por el Cambio. Ese día, fue visitado por dos represores: el capitán Abraham y el mayor Simón, jefe de la policía en Caimanera.

“Me amenazaron. Me dijeron que si salía me iban a desaparecer. Pero no lograrán callarme ni con amenazas ni aunque que me vayan a matar”.

El opositor sostuvo el acoso en su contra obedece a su posición política.

“Tengo cuatro hijos y soy padre de familia. Lo único que hago es defender los derechos humanos. Y no me van a callar. Voy a seguir adelante y no tengo miedo de decir que en Cuba hay una dictadura”, señaló.

El activista aseguró que, pese al hostigamiento del régimen cubano, mantendrá intacto su compromiso con la lucha por los derechos humanos.

“No van a lograr callarme. Patria y vida. Libertad para los presos políticos. ¡Viva Cuba libre!”, expresó Fuentes Árias.

