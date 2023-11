MIAMI, Estados Unidos. – La icónica heladería Coppelia de La Habana vuelve a estar cerrada por la falta de materias primas para producir helados, reportó este jueves el diario independiente 14ymedio. “No hay helado, no hay leche, no hay azúcar, no hay nada”, dijo a la publicación una de las trabajadoras del establecimiento que no fue identificada.

La falta de helado ha llevado a los empleados a vender en la calle lo último de su stock: dulces como marquesitas y capitolios al precio de 50 pesos.

Al preguntar por el regreso de la actividad, las respuestas obtenidas por el medio fueron elusivas y pesimistas, variando desde un “No se sabe” hasta un “Esto es para largo y tendido”.

Otro empleado, también citado de forma anónima, dio detalles sobre la grave crisis que enfrenta la producción. “El producto era de tan mala calidad que no se vendía, más parecía durofrío que helado”, dijo.

La situación alcanzó un punto crítico el pasado septiembre, cuando se produjo una edición limitada del helado para los invitados de la Cumbre del G-77 en La Habana. “Prácticamente militarizaron la fábrica”, señalaba el trabajador, denunciando las medidas extremas tomadas para custodiar el helado destinado a los huéspedes oficiales y no a los empleados o al público general.

Coppelia, conocida como la “catedral del helado”, fue inaugurada en 1966 con la ambición revolucionaria de superar en cantidad y calidad los helados de los países capitalistas. Sin embargo, su esplendor fue efímero aunque no tan nulo como en la actualidad: ni siquiera en el Período Especial, la heladería dejó de atraer largas filas de clientes.

Desde hace años Coppelia viene recibiendo múltiples críticas por la pérdida de calidad, los precios, la disminución del tamaño de las bolas, los escasos sabores, el agua caliente y el ineficiente servicio.