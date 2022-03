MIAMI, Estados Unidos. – Yisel Pérez Rodríguez, madre de un menor de edad secuestrado el pasado martes en Cienfuegos, denunció a las autoridades cubanas “por no haber tomado ninguna medida con el ciudadano Félix Millares Vázquez”, el secuestrador y padre de sus hijos.

El pasado martes, Millares Vázquez mantuvo secuestrado a su propio hijo y a una joven de 24 años en el interior de su vivienda, en el barrio cienfueguero de Pueblo Griffo. Varias horas después, vecinos de la zona que se aglomeraron alrededor del lugar de los hechos y agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) lograron poner en libertad al menor y la joven.

“Me secuestró a mi hijo junto a una prima mía, dentro de su casa”, contó Pérez Rodríguez a CubaNet este viernes. “Se lo llevó de la escuela con un cuchillo. Agredió a mi papá; a un vecino le sacó un cuchillo también”.

Asimismo, la mujer lamentó que el pasado miércoles, el mismo día que acudió a la Policía para denunciar los hechos, su expareja fuera puesta en libertad. “Supuestamente la Policía no tiene nada en contra de él porque él trabaja para la Seguridad del Estado”, asegura la entrevistada.

“Mientras él siga suelto mis hijos no van a la escuela y yo no voy a salir de mi casa venga quien venga porque siento miedo. Él anda armado, con dos cuchillos. Yo siento miedo por mis familiares, por mí, y por todas las personas que me están ayudando”, apuntó Pérez Rodríguez.

Millares Vázquez, que fue arrestado brevemente tras el secuestro de uno de sus hijos, tiene antecedentes penales y ya cumplió tres años de prisión por razones no precisadas.

Pérez Rodríguez asegura que con anterioridad ha acudido a las autoridades para denunciar a su expareja por violencia doméstica, pero los agentes de la PNR siempre le han dicho que tiene que presentarse el mismo día de los hechos violentos, de modo que las denuncias han sido infructuosas.

Un amigo y vecino de la familia, Tumaini Cruz Montero, aseguró a CubaNet que sentía temor por la vida de Yisel y sus hijos, y por su propia integridad física, después que Millares Vázquez lo amenazara con un cuchillo.

“Hace aproximadamente dos meses la esposa terminó con él (…) por tratar a los muchachos y a ella con maltratos (…). Al él no poder lograr por la vía de la paz recuperarla, comienza a hacerle asedio, persiguiéndola, tratando de hablar a la fuerza con ella, hasta el punto en que empieza a llevarse los niños a la fuerza”, contó Cruz a este medio.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.