“No había caballos, no había balas, no había nada”: pentatleta Leydi Laura Moya habla sobre su salida de Cuba

AREQUIPA, Perú – A sus 32 años, Leydi Laura Moya es considerada la mejor representante del pentatlón femenino de Cuba. O podría decirse que fue, pues la atleta salió de la Isla y actualmente reside en Las Vegas, Estados Unidos.

En una entrevista ofrecida a la periodista Julita Osendi, publicada en Cibercuba, Moya habló sobre su decisión de abandonar Cuba y los avatares de su carrera deportiva.

Según cuenta, se retiró del pentatlón hace unos tres años, después de los Juegos Olímpicos de Tokio. La atleta no pensaba salir de Cuba porque estaba motivada para emprender otro ciclo olímpico, pero cuando retomó su entrenamiento en la Isla empezaron las afectaciones. “No había piscinas, no había caballos, no había balas, no había nada”, asegura.

Moya refiere que aquella situación no era precisamente nueva, calificándola como “las mismas afectaciones de siempre”. No obstante, su cuerpo no respondía igual pues ya tenía unos 30 años. Necesitaba un entrenamiento sistemático y en aquellas condiciones le estaba costando trabajo mantener el nivel.

La atleta cubana decidió entonces alejarse del deporte, y luego de emprendimientos fallidos junto a su novio que incluyeron su incursión como trabajadora de un gimnasio, decidieron “buscar un futuro mejor”.

“Era muy difícil vivir con lo mínimo (…) Y como la situación en Cuba es cada vez más complicada, me lancé por los volcanes cruzando fronteras… ¡y aquí estoy!”.

Desde diciembre de 2022 Moya vive en Las Vegas y anuncia que le “acaba de llegar la residencia”. Si bien está esperando para empezar a trabajar, preferiblemente “en algo del deporte”, mientras trabaja en lo que sea necesario para salir adelante.

Luego de su primer gran triunfo en los Juegos Olímpicos de la Juventud celebrados en Singapur 2010, con el primer lugar, Leydi Laura Moya alcanzó el éxito en otras competiciones importantes como ser la mejor latinoamericana en la III Copa del Mundo de Pentatlón Moderno realizada en Italia, 2015.

Asimismo, resultó quinta en los Panamericanos de Guadalajara, oro en la cita regional de Veracruz 2014, y bronce en Lima 2019. Sobre esta etapa en particular, la deportista guarda gratos recuerdos.

“Veracruz fue muy bueno porque por vez primera una cubana sube a lo más alto del podio en una cita regional en mi especialidad sobre todo teniendo en cuenta que teníamos rivales muy fuertes, las mexicanas que siempre han sido las mejores de Centroamérica”.

Con relación a pentatletas que admira, Moya mencionó a la lituana Laura Asadauskaité que ganó el oro en los Juegos de Londres 2012 y el ruso Aleksander Lesun, ya retirado.

Por otro lado, en cuanto a su disciplina favorita dentro del pentatlón, la cubana destacó la equitación.

“Para mí es el más bonito, más emocionante, es muy disfrutable y te produce mucha adrenalina. No obstante, tengo que reconocer que no era el que mejor me salía; montaba bien, pero donde obtuve mejores resultados fue en tiro y en esgrima”.

Además de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y Tokio, Moya cuenta dentro de su trayectoria deportiva con una cuarta posición en el relevo mixto de la I Copa del Mundo de Pentatlón Moderno, efectuada en Bulgaria, 2021.

Sobre el potencial de deportista cubana, Julita Osendi comparte una reflexión hacia el final de la entrevista.

“De haber podido contar con las condiciones mínimas de entrenamiento y competencias ¿qué historia estuviésemos contando hoy de la pentatleta cubana?”, escribió la reportera.