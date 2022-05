LA HABANA, Cuba. – El cubano Elvisley González Avalo, residente en el municipio Cárdenas, Matanzas, denunció en conversación telefónica con CubaNet que el régimen cubano lo expulsó de su centro laboral debido a sus opiniones políticas expresadas en redes sociales. El joven además fue víctima de hostigamiento por parte de la Seguridad del Estado, asegura.

González Avalo se desempeñó durante siete años como chofer de un ómnibus de turismo en el balneario de Varadero y, en noviembre de 2021, fue expulsado por no cumplir con los “principios éticos y morales que defiende la Revolución”, explicó.

“Yo era chofer de Transfertur de la UEB de Transgaviota Varadero. Llevaba siete u ocho años trabajando ahí más o menos y no era un trabajador de 100 puntos con asterisco, pero tampoco era malo. De hecho, cuando me expulsan no lo hacen porque cometí una indisciplina; lo hacen porque dicen que no reunía los principios morales que defiende la Revolución”.

“Y no creo que sea justo quitarle la fuente de entrada [económica] a una persona por su opinión [política]”.

Asimismo, denunció que la Seguridad del Estado lo mantuvo detenido durante 10 días en un centro policial de Matanzas. “Me decían que no me hacía falta ni abogado”.

“Ahora mismo estoy desempleado y me he sostenido gracias a mi familia y a algún dinero que había ahorrado durante años. Estoy haciendo lo que aparezca, en la ‘lucha’, como se dice aquí en Cuba, tratando de sobrevivir”, explicó.

De acuerdo con González Avalo, tener una opinión política contraria al régimen lo puso en la mira de Transgaviota, la cual pertenece a la Empresa Turística Gaviota, dirigida a su vez por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

“Cuando muestras una opinión diferente o algún tipo de disidencia todas las instituciones te empiezan atacar, desde todos los ángulos porque aquí en Cuba hay un Estado totalitario”, consideró.

Para el entrevistado, los trabajadores cubanos están desamparados de derechos. “¿Adónde te vas a quejar? ¿A quién le vas a reclamar? “, se pregunta. “Eso simplemente no existe, te destruyen tu vida y no puedes hacer nada”, lamentó.

En noviembre de 2021, González Avalo publicó un video en su cuenta de YouTube en el que se ve a un oficial de la Seguridad del Estado pidiéndole acompañarlo hasta la estación de policías. En la grabación también se aprecia al oficial intentando arrebatarle el móvil a otro joven que lo filmaba desde la puerta de su vivienda.

