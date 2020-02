“No debemos dejar a un lado el reclamo de nuestros derechos fundamentales”

SANTIAGO DE CUBA.- Este martes autoridades del régimen cubano impidieron la salida de Cuba a Yoandy Izquierdo Toledo, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, quien pretendía viajar a Estados Unidos, a donde había sido invitado a participar en la VI Semana Social Católica, que tiene lugar en Miami desde el 2 y hasta este 8 de febrero.

El joven, de 33 años, se encontraba en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, realizando el chequeo de su boleto reservado en la Aerolínea America Airlines cuando funcionarios de Inmigración le informaron que no podría abordar su vuelo, programado para las 12:50 p.m. de ese día, porque “en el sistema” tenía prohibición de salida del país.

“En el control migratorio del aeropuerto, al ingresar mis datos, saltó el código PS, me pidieron retirarme a un lado, vino una persona de inmigración y me condujo a una pequeña oficina lateral donde fui informado que no podía viajar porque tengo una prohibición de salida del país, que debía revisar mi situación legal, que me dirigiera a la Policía o Inmigración de mi localidad. Me rompieron el boarding pass y me indicaron que debía recoger la maleta con la aerolínea”, explicó Izquierdo a CubaNet.

Yoandy Izquierdo Toledo pretendía participar durante esta semana en cursos y conferencias en las que se puntualizarán temas sobre salario mínimo, sociología católica, entre otros. Las intervenciones de Convivencia, que tendrán lugar al cierre del evento en el Salón Félix Varela de la Ermita de La Caridad, estarán solo a cargo de Dagoberto Valdés, director de Convivencia, debido a la prohibición de viaje de Izquierdo Toledo.

El grupo Convivencia ha sufrido de primera mano la represión del Gobierno cubano, varios de sus miembros han sido objetos de detenciones arbitrarias y otros como Dagoberto Valdés, Javier Valdés y Rosalia Viñas han sufrido en varias ocasiones prohibiciones de viajes injustificadas.

Yoandy Izquierdo Toledo es licenciado en Microbiología y máster en Biótica y Ciencias Sociales. Actualmente es responsable del sello Ediciones de Convivencia, y forma parte de su consejo de redacción. Estuvo regulado en el año 2016, y no fue hasta enero de 2017 que recibió una llamada telefónica a su celular de parte de la Oficina de Inmigración y Extranjería de Pinar del Río, informándole que ya no estaba regulado y que podría viajar.

“Como en la ocasión anterior, pienso dirigirme esta misma tarde a la Oficina de Inmigración de Pinar del Río para solicitar una respuesta, y a la vez que me firmen una carta que pienso entregar en Inmigración y Extranjería en La Habana”, contó Yoandy Izquierdo Toledo desde un vehículo en el que se trasladaba a Pinar del Río, provincia en la que reside.

El activista por los derechos humanos considera que las prohibiciones de salida a miembros del Centro de Estudios Convivencia se ha convertido en una estrategia para desestabilizar el trabajo hacia el interior de los equipos. “Otra lógica es difícil de encontrar, incluso porque en ocasiones la arbitrariedad llega hasta decidir quién sí y quién no, aun cuando el evento al que asistan sea el mismo”.

“No debemos dejar a un lado el reclamo de nuestros derechos y libertades fundamentales, pero sobre todo tenemos claro que nuestro trabajo es aquí y ahora, dentro de Cuba y en este momento histórico difícil. El Centro de Estudios Convivencia ha pasado varios años difíciles, con la sede confiscada, el acoso a varios de sus miembros, regulaciones y otras arbitrariedades. Sin embargo, lo que hacemos, ese pequeño aporte para el futuro de Cuba, lo podremos seguir realizando, independiente de salidas del país. Repito, nuestro trabajo se hace desde el interior de Cuba, en Pinar del Río, y en él participa todo ciudadano de forma libre, respetuosa y pacífica,” concluyó Yoandy Izquierdo Toledo.