MADRID, España.- Una madre cubana envió a su hija de tres años a Estados Unidos con un parole humanitario, pero sin la requerida documentación de patria potestad. Por ello, al arribar a EE. UU., la niña, de nombre Isabel Iliana Quiñones, fue separada de su familia por los oficiales de la Aduana y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Según dio a conocer el periodista Mario J. Pentón, la niña “está en las peores perspectivas, porque pueden enviarla a un refugio”.

El reportero conversó también con los familiares de la niña en Estados Unidos, notablemente afectados por la situación.

“Somos su familia. No la queremos con extraños… La niña no se va a adaptar fuera de nosotros. No tenemos vida con eso desde ayer”, dijo entre lágrimas la tía-abuela de la menor.

Durante su programa en YouTube, Mario J. Pentón explicó que la madre de la niña no pudo viajar porque tiene otro hijo en Cuba que aún no le ha llegado la confirmación del parole y envió a su hija con un documento que cedía de manera temporal la custodial legal a su tío, con quien viajó a Estados Unidos.

El abogado Ismael Labrador explicó a Pentón que lamentablemente estos casos son recurrentes y recordó que estos documentos hechos en Cuba no tienen validez en Estados Unidos.

Las autoridades norteamericanas son muy exigentes con que la documentación esté en orden, porque desafortunadamente existe el tráfico de menores, djio Labrador.

El letrado, del bufete de abogados Gallardo Law Firm que se está ocupando del caso de Isabel Iliana Quiñones, agregó que los familiares tendrán que demostrar lazos, vínculos entre ellos, y probar que la niña no fue traída a Estados Unidos por trata humana.

Labrador insistió a los padres solicitantes de parole que en ningún caso envíen a sus hijos solos a Estados Unidos, a no ser que tengan todos los documentos en regla, validados en Estados Unidos y, en los casos en los que el responsable sea un tutor legal, la custodia tiene que ser permanente.