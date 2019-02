Niegan renovar pasaporte a cubano por participar en Protesta de los Prohibidos en Madrid

SANTIAGO DE CUBA, Cuba.- Lázaro Mireles Galbán, un joven cubano que reside en España y lleva seis años sin poder visitar Cuba, denunció el maltrato recibido por funcionarios cubanos en el consulado de la Isla en Madrid. “Me han negado solicitar la renovación de mi pasaporte porque marché el 26 de enero en la Protesta de los Prohibidos aquí en España”, adelantó a CubaNet.

El joven cubano, oriundo de Matanzas, intentó renovar su pasaporte, único documento legal que cuenta para poder estar en España, pero funcionarios del consulado de La Habana en Madrid le dijeron que no atenderían su caso porque les habían molestado sus palabras el pasado día 26, por lo cual no tenían que hablar con alguien abiertamente en contra de su país.

Mireles Galbán, gay y perteneciente a la comunidad LGBTI, contó vía internet su caso. “Mi historia es simple, soy un joven más que se vio obligado a abandonar su país por la censura y carencia de libertades que nos atormenta en la Isla. En Cuba trabajaba en proyectos proderecho de la Comunidad LGBTI+, y al mismo tiempo llevaba el proyecto del Cenesex, de Mariela Castro. Al cansarme de las mentiras y la manipulación de un proyecto que estafaba más de lo que realmente lograba, y antes de tener más contratiempos, salí en 2012 de Cuba hacia Alemania. Allí pedí Protección Internacional, y luego de cuatro intensos años de lucha me fue denegada mi aplicación. Tuve que irme de Alemania, y me vine a España, donde llevo ya dos años”.

En su declaración, Mireles Galbán detalló que su situación en España es irregular, que vive de las ayudas de amigos que le han acogido y le han dado la mano en medio de las dificultades. “Soy un apátrida ahora, por un documento expedido por el consulado cubano en Berlín, el cual establece que no puedo regresar a Cuba mientras no tenga un status legal en cualquier país de la Unión Europea por un período superior a un año. En España tengo al menos alguna esperanza para lograrlo, pues la Ley de Emigración establece que puedes acceder a residencia por arraigo, si logras demostrar una estancia continuada en el territorio por espacio de 3 años”, relató.

Mientras esto se resuelve, Galbán no a logrado conseguir trabajo, ni acceder a ningún tipo de ayuda o estudios, sin embargo, sigue en su empeño de mostrar su repudio al régimen cubano, pues “es el único culpable de que un joven como yo carezca de los más elementales derechos del ser humano, como estar en la tierra que le pertenece por derecho de nacer, abrazar a su familia, o poseer algún status legal en alguna parte”.

“Ya es tanto el dolor y el sufrimiento que no se de dónde vengo ni a dónde voy”, dijo el joven refiriéndose a la inseguridad legal que presenta.

Según el Tratado de Dublín, solo puedes pedir Protección Internacional en un país de la Unión Europea. Entretanto, para acceder a la Residencia por Arraigo en España uno de los principales requisitos es poseer un pasaporte cubano en vigor, “el mío desgraciadamente venció ayer miércoles”, y ante la negativa del consulado cubano en Madrid Mireles no sabe que hará.

“El martes estuve en el consulado Cubano en Madrid para hacer algunas gestiones y me han echado a la calle. Los dictadores tienen plena constancia de todas las personas que estuvimos presentes en la marcha del 26, la vicecónsul dijo que se sintió muy dolida por mis palabras aquel día, y cuando intenté hablar con ella pacíficamente, para explicarle que toda persona tiene derecho a defender sus ideales, me dijo que ella no tiene nada que hablar con alguien que esta en contra de su país”.

Después del incidente Galbán fue expulsado del consulado por el portero, quien le mostró la puerta de salida, “esas personas tratan mal a los que decimos la verdad” acotó.

“Esto es lo último que me podría pasar, no logro encontrar una salida, y me duele en el alma que esta señora me haya obviado como ciudadano cubano que soy”, selló.